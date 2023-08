Due scuole, tra cui il nuovo Itis, sulla collina di Verzuolo: come organizzare il trasporto degli studenti?

La strada provinciale di Verzuolo all'intersezione con via IV Novembre che porta al polo scolastico sulla collina

In vista dell’apertura del nuovo Itis, costruito sulla collina di Verzuolo dove sorge da anni l’Istituto Agrario, si è tenuto stamattina in Comune un incontro per fare il punto sul trasporto degli studenti di entrambe le scuole superiori.

Alla riunione di stamattina erano presenti, oltre al sindaco Giancarlo Panero e al vice Giampiero Pettiti, il consigliere provinciale Silvano Dovetta con funzionari provinciali e i dirigenti Fabrizio Freni, Simone Nicola e Simone Rivoira. Con loro il comandante della Polizia Locale Daniele Beltrame e il vice responsabile dell’Ufficio Tecnico Ivano Garello, che hanno esaminato i tre progetti sulla viabilità presentati dalla Provincia.

Tra le possibili soluzioni vi è la possibilità di realizzare dei rientri (golfi) sia sul lato destro che sul lato sinistro della strada provinciale, al fine di realizzare una fermata sicura per la sosta degli autobus con a bordo gli studenti, migliorando così anche l’incrocio con via IV Novembre, che porta ai due istituti scolastici.

“Dal tavolo tecnico – spiega il sindaco Giancarlo Panero - è emersa la necessità di verificare, nel primo periodo scolastico, la situazione tenendo conto di alcune priorità tra cui la sicurezza di allievi e cittadini, la situazione ambientale, la verifica dei costi complessivi e i tempi di realizzazione degli interventi”.

La problematica relativa ai trasporti che vedrà coinvolti centinaia di studenti, provenienti dal saluzzese e dalle valli circostanti, era emersa lo scorso 26 giugno durante il sopralluogo al cantiere del nuovo Itis alla presenza del presidente della provincia Luca Robaldo, dei consiglieri provinciali Davide Sannazzaro e Silvano Dovetta, del sindaco di Verzuolo Giancarlo Panero e del dirigente scolastico Flavio Girodengo.

In quell’occasione si erano ipotizzate delle alternative riguardo al transito dei bus con le relative soste per caricare e scaricare gli studenti.

Tra le ipotesi al vaglio: fare salire tutti i tutti i 4 pullman provenienti da Saluzzo sul piazzale su cui si affacciano le scuole, dove si potranno effettuare le manovre.

La realizzazione di due 'golfi-piazzole' per entrambi i sensi di marcia, sulla strada provinciale dove potrebbero sostare i bus provenienti da Saluzzo: questo permetterebbe la loro sosta in sicurezza senza ingombrare la carreggiata.

L’altra soluzione era quella di installare un semaforo all'incrocio della strada provinciale con via IV Novembre della strada che porta alle due scuole.

Vi era un’ulteriore proposta riguardante i bus di linea che giungono a Verzuolo dalla Valle Varaita e da Busca e Costigliole: essendo il loro orario di passaggio in anticipo rispetto all’entrata a scuola, permetterebbe agli studenti di salire a piedi dalla fermata di Verzuolo oppure di proseguire fino al capolinea alla stazione di Saluzzo, per poi riprendere uno dei 4 pullman messi a disposizione dell’Itis da Granda Bus, per giungere a Verzuolo.

Le risorse stanziate dalla Provincia per il trasporto degli studenti dei due Istituti superiori ammontano a 300mila euro.