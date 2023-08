Skiroll: Davide Ghio vince la prova U20 al Blink Classic

Prestigiosa vittoria per il cuneese Davide Ghio nella prova cadetta del Blink Classic, la prova di 26 km in tecnica classica di Ålgård riservata agli under 20.

Il diciannovenne portacolori delle Fiamme Gialle ha saputo resistere nella salita del secondo ed ultimo giro al forcing del norvegese Nils Røed padrone di casa per poi trafiggerlo in volata con il tempo complessivo di 59'14"50; a completare il podio ecco l'altro Norge David Leite staccato di 14" dall'azzurro mentre nella volatone di gruppo ottimo ottavo posto per l'altro finanziere piemontese Gabriele Rigaudo un piazzamento che vale molto su una prova tanto impegnativa.

Gara ad elastico invece per Aksel Artusi (19° a 19"), vittima di diversi problemi con i bastoni che l'hanno tradito anche sul rettilineo finale nel cuore della volata.

Per quanto riguarda gli altri italiani, ventunesimo posto per l'altoatesino Ruben Wurzer (+42"8) con Gabriele Malti in 27ima piazza a 1'11 mentre Riccardo Foradori ha completato la prova 34imo con Tommaso Cus 45°.