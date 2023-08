Volley femminile A1. Cuneo, il ds Primasso dopo la pubblicazione dei calendari: "Guardiamo con fiducia al percorso che ci attende"

E' stato pubblicato il calendario della serie A1 Femminile 2023/2024.

Cuneo Granda Volley in trasferta, a Pinerolo, nella prima giornata poi affascinante sfida casalinga contro Conegliano tra me mura amiche.

Il commento del ds cuneese Gino Primasso: "La prima partita interna con Conegliano ha senz'altro grande appeal per il nostro pubblico, e sarà un ottimo spot. Il derby casalingo del 26 dicembre con Pinerolo alimenta una tradizione di derby casalinghi di Santo Stefano che hanno sempre richiamato al palazzetto tanti tifosi, e anche quest'anno ci sono tutti i presupposti perché sia così, anche in considerazione dello splendido rapporto tra la nostra tifoseria e quella di Pinerolo. Guardiamo con fiducia al percorso che ci attende: ora non resta che lavorare in palestra per arrivare all'8 ottobre con una fisionomia quanto più definita".