"Abbiamo bisogno dell’impegno dei giovani cattolici"

Egregio direttore,

siamo cattolici della provincia di Cuneo e ci ha incoraggiato vedere centinaia di migliaia di giovani convenire a Lisbona e stringersi intorno a Papa Francesco. Ma non riusciamo ancora a toglierci un sentimento di mestizia. Abbiamo l’impressione che questi giovani si ritrovino e operino ordinariamente solo all’interno delle loro parrocchie, delle loro associazioni, delle loro comunità; il mondo ad essi esterno, dissacrato e irreligioso, non li vede attivi, non li sente quando si tratta di affermare la loro fede, di contestare avvenimenti ingiusti, soprusi, disordini, anche di carattere locale e di poco rilievo pubblico. Ma soprattutto li vediamo pressochè assenti, non organizzati e mobilitati sui grandi temi attuali della famiglia, della maternità surrogata, delle adozioni gay, delle unioni e delle pretese del mondo arcobaleno che provocano contestazioni e accuse al mondo cristiano.

Una simile moltitudine di giovani credenti potrebbe influire decisamente su chi compie crimini che rimangono impuniti, su chi offende la nostra religione; potrebbe condizionare i fondamentalismi islamici, sarebbe in grado di arginare la confusione sessuale. Questa situazione è forse colpa di un malinteso senso di buonismo e dei timori di chi dovrebbe in campo ecclesiastico organizzarli e indirizzarli?

Le parole di Papa Francesco ai giovani (“ambientalismo, narcisismo, povertà”) hanno più il sapore della consolazione, della speranza, del richiamo festaiolo alla vita comunitaria, anziché all’affermazione dei princìpi religiosi ed etici. E’ un avvicinarsi al mondo come agnelli fra i lupi, ma non per far valere la fermezza della fede, non per opporre la volontà del Vangelo, non per insorgere contro il permissivismo e il relativismo.

La civiltà cristiana ha bisogno che i suoi giovani vengano impegnati in sua difesa su tutta la linea contro i mali e le corruzioni della società moderna.





Chiarenza Paolo, Giordana Guido, Barbero Federica, Egidio Invernizzi, Mottinelli Fabio, Tassone Enzo