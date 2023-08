Alba: il sindaco Carlo Bo ha incontrato il nuovo questore Carmine Rocco Grassi

Primo incontro ieri a Cuneo tra il sindaco di Alba Carlo Bo e il nuovo questore Carmine Rocco Grassi, dal 1° agosto subentrato a Nicola Parisi che nella Granda ha concluso il suo percorso lavorativo. Era presente anche il vice questore Daniele Manganaro.

Tra gli obiettivi comuni, il costante presidio del territorio, in particolare nelle zone più sensibili della città, e l’implementazione dei servizi, così come avvenuto con l’apertura dello sportello passaporti a inizio 2021 nei locali della Polizia municipale di Alba. Solo da gennaio 2023 in città sono stati rilasciati 2602 passaporti.

Il sindaco Carlo Bo: “La costante collaborazione tra l’Amministrazione albese e la Questura di Cuneo è molto importante per il nostro territorio. L’incontro di questa mattina con il nuovo Questore è stato molto proficuo, abbiamo gettato le basi per il lavoro dei prossimi mesi, a partire dall’ormai imminente impegno collegato alla nuova edizione della Fiera internazionale del Tartufo Bianco d’Alba. Ci tengo a ringraziare il suo predecessore Parisi per l’ottimo rapporto instaurato e per quanto fatto durante il suo incarico. Al questore Grassi faccio i miei migliori auguri di buon lavoro”.