Bra, l’11 agosto torna la festa delle Sorelle Clarisse in onore di Santa Chiara d’Assisi

Al giro di boa dell’estate ritorna la festa di Santa Chiara d’Assisi, donna del XIII secolo capace di raggiungere il nostro tempo, illuminandolo con la sua testimonianza di fortezza, fraternità, sobrietà, caratteristiche basilari anche per la vita dei cristiani di oggi.

Uno sguardo sulla sua esistenza ci permette di coglierne la solidità nella fede, da cui scaturisce la forza profetica che la porta a scrivere (prima donna nella storia della Chiesa) una Regola per altre donne e la tenacia con cui ne chiede al Papa l’approvazione, fino a due giorni prima della sua morte.

Chiara muore a San Damiano l’ , celebrando con le ultime parole il dono della vita: «Va’ sicura, in pace, anima mia benedetta, perché hai buona scorta nel tuo viaggio! Infatti Colui che ti ha creata, ti ha resa santa e, sempre guardandoti come una madre il suo figlio piccolino, ti ha amata con tenero amore. E tu, Signore, sii benedetto perché mi hai creata».

L’11 agosto sarà festa anche presso il Monastero delle Clarisse, a Bra (viale Madonna dei Fiori, 3). Come ogni anno, le Sorelle povere di Santa Chiara hanno stilato un ricco programma di celebrazioni, che si dipanerà attraverso un Triduo di preparazione, in cui sarà predicatore fra’ Sergio, dei frati minori di Saluzzo.

Ed eccoci al gran giorno. Venerdì 11 agosto, alle ore 17.20 si pregherà con i vespri, seguiti alle ore 18 dalla Santa Messa solenne e poi l’invito presso il chiostro del monastero per un momento di saluto in letizia francescana in onore della Madre Santa Chiara d’Assisi.