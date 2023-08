Decreto PA bis, Bergesio (Lega): “Bene contrasto alla Psa e sistema di controllo sui prodotti agroalimentari”

“Nel decreto legge PA bis anche importanti misure a sostegno del settore agroalimentare, in particolare per il contrasto alla diffusione della peste suina africana (Psa) e del sistema di controllo dei prodotti agroalimentari”.

È il commento del senatore cuneese della Lega Giorgio Maria Bergesio, dopo il via libera del Senato, avvenuto il 3 agosto scorso con 101 “sì”, 68 contrari e un astenuto, alla conversione in legge del decreto legge PA 2, che contiene una serie di disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, e di agricoltura, sport e lavoro e per il Giubileo 2025.

In particolare, per il settore agricolo, importante l’istituzione di tre sub-commissari che coadiuveranno il commissario incaricato a contrastare la diffusione della peste.

Non solo: “Al fine di implementare le misure di contrasto alla diffusione della peste suina africana, viene modificato il DL Peste Suina, prevedendo un potenziamento dei poteri e delle attività del commissario straordinario, al fine di garantire l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto – afferma Bergesio, che è vicepresidente Commissione Attività Produttive del Senato -. Con un emendamento della Lega si prevede inoltre che alle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie, nei Comuni interessati dai danni del 2022 a seguito della comparsa della PSA, vengano destinati 400mila euro per il 2023 per interventi di sostegno e tutela delle aziende”.

“Si interviene anche sulle attività svolte da Agecontrol, specificandone gli ambiti di intervento nel campo dei controlli e del contrasto alle frodi nelle erogazioni finanziarie all’agricoltura. Viene anche autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per il 2023 e di 5 milioni per il 2024 per la prosecuzione del progetto Leo, che ha come obiettivo racchiudere in un’unica banca dati digitale tutte le informazioni relative al comparto zootecnico per fornire informazioni accessibili ad allevatori, studiosi, operatori del settore. E si autorizza la spesa di 5 milioni per il 2023 e di 18 milioni per il 2024 per la completa realizzazione della Carta sull’uso dei suoli, nell’ambito del Sian, al fine di migliorare la qualità degli strumenti geografici e di monitoraggio territoriale”, conclude il senatore della Lega.