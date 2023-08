Madre Elvira era cittadina onoraria di Cherasco: nel 1995 aprì una delle sue case

Tra i manifesti funebri in ricordo di Suor Elvira, c'è anche quello della città di Cherasco: “Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio comunale e la Cittadinanza si uniscono al dolore per la scomparsa di madre Elvira Petrozzi, fondatrice della Comunità Cenacolo e cittadina onoraria della città di Cherasco”.

“Come amministrazione siamo molto legati alla figura di Madre Elvira – spiega il sindaco di Cherasco Carlo Davico -. In frazione San Giovanni aprì, nel lontano 1995, una delle case della Comunità Cenacolo, grazie alla generosità di don Bartolomeo Rinino, storico prete e missionario in Africa, che donò la cascina di famiglia. È una bellissima realtà immersa nelle campagne dove si respira un'atmosfera particolare, di gioia e serenità. Ogni anno organizziamo una messa come amministrazione. È una realtà a cui siamo legati, con forti radici nel territorio”.

La “vecchia” cascina ha ospitato inizialmente i ragazzi, che l’hanno ristrutturata e resa una costruzione con ampi spazi nel verde della campagna cheraschese. Da alcuni anni è diventata una delle fraternità femminili e oggi ospita alcune famiglie, una ventina di ragazze tra cui alcune con bambini, e una decina di ragazzi. Particolare fin dall’inizio è stata l’accoglienza e l’amicizia degli abitanti della frazione San Giovanni di Cherasco, con i quali si è creato un autentico rapporto familiare. La fraternità è ormai un villaggio: sono presenti numerose costruzioni. E' il luogo nel quale sorge il grande cantiere del Villaggio dei nonni, attualmente in costruzione, progetto fortemente voluto da Madre Elvira perché la Comunità apra le porte anche agli anziani, per abbracciare l'intero ciclo della vita.

Il sindaco Davico, con altri componenti della Giunta, proprio ieri (venerdì 4 agosto) ha visitato la camera ardente di Madre Elvira nella dimora di Bramafarina in via Pagno a Saluzzo. “Si respirava la stessa aria di San Giovanni – racconta ancora il primo cittadino -. Tutto era permeato da un senso di pace e fratellanza. L'ultimo messaggio lasciato da Madre Elvira di cantare e gioire per lei è toccante”.

L'amministrazione di Cherasco sarà presente giovedì 10 agosto in occasione dei funerali.