Primo fine settimana di agosto da vivere nella Granda con tanti appuntamenti

Feste patronali, enogastronomia, grandi rassegne musicali, spettacoli, cultura: ecco qualche idea per sabato 5 e domenica 6 agosto

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o eventuali modifiche della programmazione. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net

Feste di paese e manifestazioni

In Alta Langa sabato 5 agosto è in programma Passeggiando di Sera con il Murazzano, camminata tra le strade del centro storico di Murazzano con una cena itinerante per gustare i sapori autentici e le prelibatezze locali, accompagnate da eccellenti vini in otto postazioni. Protagonista assoluta della serata: la Tuma di Murazzano. Durante questa serata speciale, ci sarà lo spettacolo di una danzatrice del ventre e di un fisarmonicista itinerante che suonerà le canzoni preferite su richiesta. Inoltre, la premiazione del Concorso Fotografico Vivere Murazzano, che si terrà sul palco nella piazza principale. Per concludere questa straordinaria serata, ci sarà un concerto emozionante nella piazza principale del paese. Info: www.facebook.com/Murazzanoproloco

Castellinaldo si prepara alla festa patronale della “Madona du Rì”. Sabato 5 alle 19 apertura dello stand gastronomico con menù alla carta, musica con dj Pisquo e poi si proseguirà con la serata disco dei Tuttafuffa dalle 22. Domenica 6, gran finale dalle 19 con l'Aperimusica con musica revival degli anni ’70 ’80 e ‘90). Info: www.facebook.com/prolococastellinaldo

Torna a Montaldo Roero il “Bosco Fatato”, evento ideato dall'associazione “Fate gli gnomi”, che avrà luogo nelle sere di sabato 5 e domenica 6 agosto, dalle 20.30. In un antico castagneto a ridosso del capoluogo saranno offerte ai visitatori due serate nella magia di una natura incontaminata, sotto gli alberi secolari, in compagnia dei personaggi delle fiabe.

Per tutti, saranno consigliate calzature comode: sarà presente anche un punto di ristoro curato dalla Pro Loco montaldese. Il percorso verso il Bosco Fatato è breve e agevole, ma è consigliato munirsi di una torcia. Info: www.visitlmr.it/it/eventi/bosco-fatato-2023

La Proloco di Dogliani Castello celebra l’estate all’insegna della musica e dell’intrattenimento.

Le iniziative dedicate a San Lorenzo si apriranno sabato 5 agosto alle 16.30 con una festa per i bambini, con omaggi offerti in memoria di Franco Taricco, mentre alle 22 l’appuntamento è per i grandi, con il Fluo & cocktail party animato dalla musica del Dj Bassignana. Domenica 6, alle 11 sarà celebrata la Messa. Un’altra funzione religiosa è prevista alle 17, mentre alle 21.30 salirà sul palco di piazza Belvedere la tribute band dei Nomadi Ala nomade. I festeggiamenti si chiuderanno mercoledì 9 con la tradizionale tombola, alle 21, e la premiazione della trentunesima edizione del concorso balconi fioriti. Dal 5 all’8, dalle 20 sarà attivo il servizio di ristoro al coperto, con grigliate, primi piatti, fritto misto di pesce e altre specialità. Programma completo su: www.facebook.com/proloco.castello

A Saliceto i festeggiamenti patronali di San Lorenzo sono in programma nel fine settimana.

Sabato 5 agosto, alle 19.30 lo stand gastronomico proporrà il “Pesce d’agosto”. Alle 21.30 ballo liscio con l’orchestra “Ornella Group”. Domenica 6 agosto allo stand gastronomico, in aggiunta al menù tradizionale, l’organizzazione propone la “pinsa”, anche senza glutine. Alle 22 evento musicale con “Italiana Band” e, a seguire D.J. Umba. La festa proseguirà fino al 10 agosto. In tutte le serate sarà in funzione il banco di beneficenza a favore della Croce Rossa e nel castello la mostra a cura di Mauro e Gianni. Info: www.facebook.com/prolocodi.saliceto

La Festa patronale di San Lorenzo a Lequio Berria si conclude sabato 5 agosto.

Alle 20 è in programma “Mangia en d’anda”, passeggiata sotto le stelle tra le vie del paese degustando piatti della tradizione. La serata sarà animata dagli sbandieratori e musici “Borgo Moretta”, musica con Dj Montiel. Lo spettacolo pirotecnico chiuderà la serata.

Info: www.facebook.com/people/Associazione-Volontari-Fascino-Di-Langa/100069065630969

Prosegue nel fine settimana a Rodello la patronale dedicata a San Lorenzo. Sabato 5, nel campo da calcetto si terrà il Desmolanghe summer party. A partire dalle 20 saranno presenti cibo e musica dal vivo con il Dj set di Mothell all female rock band. Domenica 6 la festa di san Lorenzo occuperà tutta la giornata. Si potrà visitare il museo d’arte moderna e religiosa Dedalo Montali, con la possibilità di usufruire di tour guidati gratuiti, e in piazza ci saranno le bancarelle del mercatino delle cose buone e belle. Alle 11 sarà celebrata la Messa, animata dal coro polifonico San Lorenzo di Rodello, seguita dalla processione. La mattinata si chiuderà con un aperitivo. Nel pomeriggio previsto intrattenimento per bambini e ragazzi. Alle 20 sarà il momento della tradizionale cena sotto le stelle, su prenotazione. La festa si concluderà il 10 agosto con la fiaccolata di San Lorenzo. Info: www.facebook.com/prolocorodello

Domenica 6 e lunedì 7 torna a Priola la Sagra della Polenta saracena e del Pan fritto. Domenica 6 la festa avrà inizio alle 19.30, con distribuzione di pan fritto e altro, ed intrattenimento musicale con Alberto e Simone. Lunedì 7 dalle 14,30 animazione per i bimbi con Asd Pollicino e i suoi gonfiabili, il Mago Taz con spettacoli di magia, bolle di sapone e baby dance. Dalle 19 distribuzione di polenta saracena e tanto altro, e accompagnamento del complesso degli Slot machine band. Info: www.facebook.com/priolaproloco

A Pezzolo Valle Uzzone sabato 5 agosto, alle 19 inizierà Fermento in strada, appuntamento gastronomico nel centro storico, con degustazione di piatti tipici, vini locali e birra del micro-birrificio Boia fauss di Alba. Durante la serata ci sarà anche la musica del gruppo folcloristico itinerante “Cui da ribote” di Cortemilia e il Dj set di Radio Vallebelbo. In caso di pioggia la manifestazione si terrà nei locali coperti dell’area verde.

Info: www.facebook.com/comunepezzolovalleuzzone

Valcasotto si prepara per un nuovo viaggio attraverso natura, storia e gastronomia: domenica 6 agosto, con partenza dal borgo alle ore 9, si terrà la camminata enogastronomica, su prenotazione, nel “Desertum” modellato dai monaci certosini sin da 1172. Lungo il tragitto ci saranno gli approfondimenti naturalistici con la guida Gabriele Cristiani e storici con Sebastiano Carrara; si potranno ammirare gioielli architettonici come la Correria e l’incantevole cascina Grangia, quindi alle Surie ci sarà l’aperitivo. Al ritorno a Valcasotto: antica insalata di farro, bocconcini di pollo certosini con le acciughe, tajarin al ragù, roast beef con verdure locali e la celebre torta Valcasotto con grano saraceno e confettura. La camminata di 8 km su sterrato e di difficoltà “turistica”. Consigliato un abbigliamento a strati con ricambio, scarponcini o scarpe da running adatte all’escursionismo. Il costo e di 25 euro. Info: www.facebook.com/amicidivalcasotto

A Mondovì nel fine settimana è in programma l'undicesima edizione del Campionato Italiano di Bocce Quadre. Sabato 5 e domenica 6 agosto, parallelamente al Campionato, si svolgerà una serie di spettacoli: mini-interventi, moderati da giornalisti delle testate locali, che vedranno protagonisti atleti, musicisti, scrittori, giornalisti, imprenditori, filosofi, agronomi e matematici.

Sabato sera, alle 21, il programma si concluderà con lo spettacolo comico-musicale di “Padre Filip”, “L’Ora canonica” (biglietti a 20 euro), mentre domenica sera spazio alla musica con il dj set di Judici&Molinoir. Durante gli incontri, l’illustratore monregalese Giovanni Gastaldi disegnerà “in diretta” proiettando il suo lavoro sullo schermo. Domenica proseguirà il Campionato italiano di bocce quadre, che terminerà in serata con le premiazioni e l’elezione di “Miss BQ 2023”.

Info: https://boccequadremondovi.weebly.com

A Margarita appuntamento nel fine settimana con la festa per San Magno. Sabato ci sarà il gran fritto di pesce (15 euro, in alternativa carne alla brace), alle 22.30 andrà in scena lo spettacolo con Wender e Pippo Palmieri dello Zoo di 105, la notte proseguirà con Don Calo e la vocalist Aliai Dea. Domenica mattina ritrovo in Piazza Marconi per i mezzi agricoli, alle 11 la Messa e dalle 12 la sfilata dei trattori davanti alla chiesa con la benedizione dei conducenti, quindi l’aperitivo al Pala‐Coj; alle 15 il torneo di calciobalilla umano. Alle 18.30 il concerto della banda musicale di Morozzo, dalle 20 la raviolata margaritese (5 euro) ed alle 21 attrazioni di tutti i colori con la “Valigia magica di Zapotek”. I festeggiamenti proseguiranno fino a martedì con la serata pizza.

Info: www.facebook.com/ProLocoGiovaniMargarita

Fino all'8 agosto torna in borgata San Giovanni a Fontanelle di Boves, la grande festa della Legion Straniera, evento da non perdere tra musica, spettacolo pirotecnico e appuntamenti all’insegna del gusto. Sabato 5 agosto è in programma il 2° Raduno Fiat 500. A partire dalle ore 14 ritrovo per l’iscrizione in piazza Giovanni XXIII. Alle 16 partenza per giro turistico e alle ore 18 esposizione dei mezzi della Legion Straniera. Alle 21.30 gran finale con la musica tutta da ballare dei Way to Hollywood Party Band e, a seguire musica con Dj set di Mario JB. Dalle 19 grande cena a base di grigliata mista. Domenica 6 agosto dalle 10.30 la Santa Messa, processione e rinfresco. Dalle 19, la cucina sarà aperta e proporrà grigliata mista e non solo. Dalle 21.30 grande spettacolo con i Borderline Rock Hit e, a seguire, Mario JB in consolle. Alle ore 22.15 torna il grande spettacolo piro musicale. Fino al 6 agosto in frazione Madonna dei Boschi a Boves ci sarà la festa della Madonna della Neve. Sabato 5 agosto alle 20 grande appuntamento, su prenotazione, con la Cena Campagnola servita nel salone e sotto il porticato del Santuario di Madonna dei Boschi. Posti limitati. Domenica 6 agosto alle 9.30 si terrà la Santa Messa e, a seguire, un rinfresco offerto dal comitato. Alle ore 18 altra messa in conclusione della festa frazionale.

Info: www.comune.boves.cn.it/Notizie

A Peveragno si festeggia San Lorenzo. Sabato 5 agosto, alle 21, sono previste le danze occitane dei “Folk en rouge” a ingresso libero, sulla piazza della frazione. Domenica 6 agosto, alle 10.30 partirà la processione lungo le strade della frazione, con la statua di San Lorenzo, cui seguirà la celebrazione eucaristica. Al termine aperitivo offerto. Nel pomeriggio, alle 15, ritrovo per la biciclettata lungo le strade della frazione, aperta a tutti. A seguire, alle 19.30, cena a base di polenta e spezzatino fino a esaurimento. Chiusura di giornata alle 21 affidata alle danze latine con lo staff del Mojito, a ingresso libero. Lunedì 7 agosto, a partire dalle 15, gara a petanque e serata musicale, anche in questo caso a ingresso libero, con il gruppo “Maurizio e la band”. Conclusione dei festeggiamenti martedì 8 agosto con la cena a base di bollito alle 19.30. Prenotazioni direttamente presso il comitato frazionale di San Lorenzo. I partecipanti sono invitati a provvedere a posate, piatti e bicchieri. Info: www.facebook.com/comunedipeveragno

Fino al 6 agosto il Borgo Stalle Lunghe di Prato Nevoso, Frabosa Sottana, farà da cornice a “Choco moments”, festa artigianale del cioccolato con laboratori rivolti ai bambini, cooking shows, tavolette da guinness, mostre e lezioni su prenotazione. Il programma prevede tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30 lezioni della durata di quindici o venti minuti pensate per i più piccoli, finalizzate all’apprendimento della produzione di cioccolatini. Non mancheranno spazi dedicati alle creazioni live. Sabato alle 15 il pubblico potrà ammirare “come nasce una sacher” e a partire dalle 18 assistere alla realizzazione live di una tavoletta da guinness, della lunghezza di dieci metri. Domenica 6 agosto, alle 15, i pasticceri si cimenteranno nella produzione della pralina di Prato Nevoso, utilizzando un ingrediente tipico della località. Stand sempre aperti nel fine settimana dalle 9.30 alle 19.30. Info: https://pratonevoso.com/chocomoments

A Pietraporzio la giornata di sabato 5 agosto si aprirà con il mercatino dell’artigianato tra le vie del paese. In serata, alle 21, presso i giardini del lago, intrattenimento musicale folk, a seguire Calidè di Prismadanza in “I custodi delle fiamme”, spettacolo di fuochi ed effetti speciali con la regia di Alexander De Bastiani. Domenica 6 agosto alle 10 Messa all’aperto per la festa patronale dell’Invenzione di Santo Stefano e processione.

Info su eventi estivi nel paese: www.comune.pietraporzio.cn.it

Fino al 7 agosto Vottignasco verrà animata dalla storica Sagra del fagiolo e della salsiccia nobile con un programma ricco di appuntamenti per tutte le età. Sabato 5 agosto alle 14.30 ci sarà la finale della gara a bocce. Dalle 19.00 appuntamento con la seconda edizione della “A viè ‘ntle vie”, percorso gastronomico-musicale nella tradizione piemontese con la partecipazione di gruppi corali e spontanei: gli Amis d’la piola, J’amis d’la Madlana, I Rosamunda folk fest, i Balacanta, il Trio del 51 e la corale alpini di Tarantasca e per i più piccini ci saranno Prezzemolo e il Microcirco.

Domenica 6 agosto dalle 9 il raduno ciclo-turistico Fuma ‘ngir en bici, la gara a petanque, giochi per bambini in collaborazione con Microcirco e alle 20 Pizza party; a seguire: Marco Marzi e Marco Skarica, summer tour 2023, media partner radio Bruno. Programma completo: www.facebook.com/prolocoVottignasco

In occasione dell’evento "La Toureto Festival: muzico e coustum, i tradisioun de la chastelado resistoun", domenica 6 agosto a Casteldelfino, presso Borgata Torrette, ci si potrà immergere nella tradizione e nella cultura della Val Varaita. Alle 10.30 si inizierà con la presentazione della giornata da parte dell'"Associazione culturale La Toureto", alle 11.30 dimostrazione di vestizione di un costume tradizionale, alle 12.30 sarà possibile pranzare presso le strutture locali. Dalle 14.30 saranno esposti i costumi della Castellata, alle 15.30 balli tradizionali e alle 16.30 appuntamento con il concerto con arpa con "Michela nelle valli". Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/la-toureto-festival

Nel fine settimana festa anche a San Firmino, Revello, con i festeggiamenti proposti dall’associazione “Amici di San Firmino”. Sabato 5 agosto, dalle 20, servizio self-service, pizze in forno a legna, carne alla brace. Dalle ore 22, dj set, animazione con “Sonik + Jessie Diamond” a cui segue dj set by Marco Skarica. La giornata di domenica si aprirà con uno spazio pomeridiano dedicato ai più piccoli. A partire dalle 16 “San Firmino in festa” con giochi per bambini più merenda. Quindi la grande attrazione del “Torneo di braccio di ferro”. A partire dalle ore 19, servizio self-service, pizze in forno a legna, carne alla brace. Dalle 21, “Ciposugarband” (Cover band tributo a Zucchero Fornaciari) + dj set by Paul Scaletta.

Info: https://www.facebook.com/festa.sanfirmino

Spettacoli e musica

A Pontechianale sabato 5 agosto, di fronte al lago, appuntamento con “Lake on music festival”. Alle 21 Party-Family, a seguire disco e animazione sino a notte fonda, con rotazione di dj emergenti. Il festival musicale, fin dal pomeriggio, si animerà con la “Festa cartoon”, con premi per i travestimenti in stile cartoni animati o cosplay più originali. Tra i dj del circuito Movin’ on la special guest sarà Anisa, dj monregalese “regina del dancefloor”, accompagnata dalla giovane emergente Phoebe di Villafalletto, dal latin-team braidese Frio e Di Leo, dal duo carmagnolese Tiozzo e Copeta e dal giovane vocalist racconigese Niko.

Info: www.facebook.com/Pontechianale

Sabato 5 agosto a Bra ci sarà una nuova tappa per Burattinarte che alle 21 invaderà pacificamente i Giardini del Belvedere. In programma lo show “YoYo piederuota” della compagnia: Santibriganti Teatro. Il progetto YoYo piederuota, nasce dal desiderio di raccontare la disabilità che incontra l’abilità; in questo caso abilità intesa sia nell’accezione di normodotati sia nella capacità di rendere abile e quindi speciale un corpo nel compimento di un atto fisico performativo. Biglietto a 3 euro, prenotazione consigliata. Info: www.burattinarte.it

Sabato 5 agosto al Santuario di Madonna dei Boschi di Vezza d’Alba alle 21 è in programma il concerto “Riflessi”, che vedrà l’esibizione di Sung Hee Park, accompagnata dal flauto di Giuseppe Nova e dal pianoforte di Giovanni Scotta. Sull’altopiano vezzese ci sarà anche il quartetto vocale giovanile coreano Novitas. Saranno eseguite musiche di Bach, Morricone, Bernstein, Gershwin e Lloyd. Al Teatro della Pietra di Bergolo domenica 6 alle 17 suoneranno gli ottoni del conservatorio della Valle d’Aosta. A conclusione della rassegna Suoni dalle Colline 2023, giovedì 10 agosto alle 21 al castello di Grinzane, il pianista Maurizio Moretta presenterà componimenti di Mozart, Beethoven, Debussy e Gershwin. Info: www.albamusicfestival.com/it/suoni-dalle-colline-2023

Sabato 5 agosto a Guarene secondo appuntamento per Roero Music Fest – Guarene Musica. Alle 21 in piazza SS.Annunziata ci sarà un grandissimo interprete della musica d’autore, Mauro Ermanno Giovanardi, che con il suo sestetto presenterà “Canzoni d’amore e di passioni”. Insieme all’ex leader dei La Crus, suoneranno Pulzone, Luani, Valente, Abaclat, Cosentino, e Bertone. Ingresso libero e gratuito su prenotazione su https://dragonflymusicstudio.com/guarene-musica

Info: www.roeromusicfest.com/il-calendario.html

Sabato 5 agosto alle 21 concerto di musica classica con gli “Armonici di Bra” nel santuario di San Chiaffredo a Crissolo. La Proloco di Crissolo, in collaborazione con l’Associazione Culturale G.A.I.A., organizza il tradizionale appuntamento con la musica classica. Di grande interesse il programma, che prevede musiche di Bach, Pachelbel e Geminiani.

Sarà una serata indimenticabile: l’alto livello dei musicisti e la bellezza del luogo, ideale per l’ascolto della musica, grazie alla spettacolare acustica, non mancheranno di suscitare profonde emozioni nel pubblico. Ingresso libero.

Giunge alla seconda edizione “Fraise Fest”, la rassegna estiva organizzata dalla Biblioteca Civica di Frassino che si concluderà sabato 5 agosto con un evento dedicato principalmente a bambini/e e ragazzi/e anche ai più grandi. Nel cortile del municipio presso la biblioteca, laboratori aperti di circo a partire dalle ore 16. A seguire aperi-merenda e spettacolo di incursioni circensi per tutti ad offerta libera. Info: www.comune.frassino.cn.it/novita/news/542/FRAISE-FEST

L’associazione “Prohumanity” -Volontariato Senza Frontiere ha organizzato fino al 5 agosto un importante evento artistico e umanitario che si terrà a Cuneo in Piazza Foro Boario.

La musica d’autore si miscelerà sapientemente con la pace, la fratellanza universale, la cultura, l’arte e il volontariato. Il messaggio dell’evento è lampante: la pace e la fratellanza come valori indissolubili e fondanti della società contemporanea a prescindere da ogni credo religioso o politico. Ingresso libero e gratuito a tutti fino ad esaurimento dei posti disponibili, non è previsto alcun ticket, non è prevista la prenotazione. Sabato 5 agosto alle 20 appuntamento con Diego Origlia, cantautore e compositore italo-francese, & Jean Luc Danna, bassista e percussionista francese. Alle 21.30 si esibirà Massimo Priviero, cantautore, compositore e direttore artistico.

Info su www.prohumanity.org

Il Comune di Sambuco e la Compagnia Il Melarancio di nuovo insieme per accogliere turisti e residenti sotto il monte Bersaio. Sabato 5 agosto alle 21 in piazza Municipio ci sarà lo spettacolo “Tutti in valigia”: valigie dentro valigie dentro valigie: oggetti che cambiano forma in continuazione dando vita, sempre, a nuovi scenari. Uno spettacolo che ci porta indietro nel tempo: un albergo immaginario, pieno di clienti carichi di vecchie valigie. Sono gli anni 30, la musica accompagna un simpatico facchino nella sua travolgente lotta contro il caos. Tra teatro fisico, clown e abilità circensi Luigi Ciotta con la sua semplicità coinvolge e gioca con il pubblico dando vita ad uno spettacolo dal ritmo incalzante e dai numerosi momenti poetici. Spettacolo per tutti.

Ingresso libero. Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio

L’Associazione Culturale Viola Castello 2021 organizza, per sabato 5 agosto alle 15, un inconsueto appuntamento dal titolo Curiera! Mobilità a Viola Castello da fine anni ’50 ai primi anni ’60.

Obiettivo dell’evento è riflettere sulle dinamiche di trasformazione avvenute in alta Valle Mongia negli ultimi decenni. Il “pezzo forte” della giornata è dato dalla presenza di un autobus OM Leoncino: un autentico pezzo d’epoca, risalente ai primi anni ’50, che ha segnato l’immaginario dell’Italia del dopoguerra. Su quell’autobus, per decenni, hanno viaggiato i valligiani di tutte le generazioni, per raggiungere le scuole del fondovalle e per recarsi al mercato del mercoledì a Ceva. Proprio attraverso l’arrivo della “Curiera”, sulla pubblica piazza sarà possibile rievocare personaggi e aneddoti ormai scomparsi ma ancora presenti nella memoria collettiva, in un viaggio attraverso il tempo che si propone di ricompattare il tessuto comunitario del borgo in Alta valle Mongia.

Info: www.visitcuneese.it/dettaglio-evento/-/d/agosto-a-viola-1

Dopo il successo dell’evento di inizio primavera, torna in versione estiva la rassegna di poesia, musica e danza “Altri sguardi”, pronta ad accendere di emozioni l’habitat incantato della quercia secolare di Farigliano, in località Sarmenga.

Nella serata di sabato 5 agosto, dalle ore 21.15, prenderanno vita “I racconti della quercia”, spettacolo con finalità di sostenere attivamente la raccolta di fondi per Candiolo. Sarà presente Renata Cantamessa, conosciuta come Fata Zucchina. La recitazione di Ilva Fontana ed Elma Casetta sarà accompagnata dalle evoluzioni acrobatiche delle atlete della “Pol e Dance Virtude Alba” di Alba insieme alle esibizioni delle ballerine del gruppo danza del “Centro Sportivo Valle Maira” di Roccabruna e da quelle della scuola di danza “Studio 2” di Mondovì. L’animazione musicale sarà firmata dagli artisti del “Progetto Khorakhanè” Erika Santoru e Alberto Chiera di Fossano. L’ingresso sarà a offerta libera a favore della charity “Per Elisa”.

Il secondo appuntamento di Granda e Musica a Villa, rassegna concertistica estiva, organizzata dall’Associazione GrandaMusica con il contributo del Comune di Villafalletto e la collaborazione della Banda Musicale “Conte Corrado Falletti”, prevede l’incontro con il Liceo Musicale “Bianchi-Virginio” di Cuneo. Gli allievi del Liceo musicale cuneese si esibiranno sabato 5 agosto alle 21 presso il salone “Tavio Cosio” di Villafalletto. Gli allievi delle classi di pianoforte (docenti Elisa Ferrara e Giuseppe Cappotto), di flauto (docente Elena Bollati), di canto (docente Elda Giordana), di chitarra (docente Giovanni Lugaro) e di violino (docente Isabella Slamig), proporranno un variegato programma di musiche di Doppler, Dvorak, Skrjabin, Rachmaninov. L’ingresso è libero.

Info: www.facebook.com/people/Granda-Musica/100054455531172

Per la rassegna “Musica in cammino 2023” appuntamento nell’Arena Spettacoli di San Damiano Macra sabato 5 agosto alle 21 con Folkatomik Ballo a Sud. In caso di maltempo il concerto si terrà sotto il Pellerin in via Roma. “Impariamo La Pizzica”, con Giulia Campagna, è in programma sempre sabato alle 15, sotto il Pellerin in Via Roma. Ingresso libero e gratuito, gradita la prenotazione. Info 346 629 5202 Info: www.facebook.com/escarton.associazioneculturale

L’estate saviglianese per il mese di agosto ha in programma tanti appuntamenti musicali.

È in arrivo una lunga serie di serate a carattere musicale per tutti i fine settimana agostani, il sabato e la domenica sera. La sede sarà piazza Turletti a Savigliano. Il sabato sera sarà caratterizzato dal ballo liscio. Il 5, 12, 19 e 26 agosto torna “Dj Livio”, che dalla sua consolle farà divertire i presenti proponendo danze e balli di gruppo. La domenica spazio invece alle danze occitane. Il 6, 13, 20 e 27 agosto, ogni volta con un gruppo diverso. Per il primo appuntamento è attesa la “Folk en Rouge” band. Tutte le serate, gratuite, ad accesso libero e senza prenotazione, inizieranno alle 21 e termineranno alle 24. Info: www.facebook.com/cittadisavigliano

Il festival Occit’amo fa tappa in Valle Varaita. Sabato 5 agosto appuntamento a Melle, sul Sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista, per il concerto del trio di Glasgow Dosca. Dalle 21.00 la formazione composta dal violinista Charlie Stewart, dal pifferaio James Harper e dal chitarrista nonché cantante Luc McNally farà ascoltare la sua miscela di melodie ben eseguite e groove contagiosi. Domenica 6 agosto sve glia presto per l’“Aubada” insieme a Michela Giordano e Isabella Puppo. Dalle 6 del mattino al rifugio Melezè di Bellino andrà in scena lo spettacolo musicale “Donne di Valle” con brani e ballate in cui le protagoniste sono le figure femminili. Sempre domenica dalle 11 si tornerà a ballare, in piazza Gazelli a Rossana, con lo stage “Danze dal Branle alla Crou zado” a cura di Daniela Mandrile e dalle 15 il tradizionale appuntamento domenicale con il Bal d’Istà. La scena sarà del “Bal de tuchi ihi pas” con la musica dei Lou Pitakass, gruppo di giovani cultori della musica occitana. Info: www.occitamo.it

Ultimo fine settimana con “Zoé in città” al Parco Fluviale di Cuneo. Questo sabato inizia alle 10 con il Laboratorio di pittura creativa per bambini dai 7 ai 12 anni, con la pittrice Giuditta Gentile.

Alle 19 lo spazio di Zoé in città ha l’onore di ospitare Esmatullah Alizadah, l’artista straniero che arriva da più lontano: ha studiato musica all’università di Kabul, è polistrumentista, specializzato nel dombura e nella musica della minoranza Hazara di cui è originario. Alle 22.30 si esibirà Isabel Sörling, svedese, cantante, musicista e compositrice, che si muove tra jazz, improvvisazione, folk e avanguardia. Tra i due concerti, alle 21, la compagnia francese di circo contemporaneo “La Folle Allure” invita il pubblico dentro lo chapiteau per Petra, un viaggio mitologico, un ritorno alle nostre origini primitive raccontato con forza e poesia.

Per la domenica, ultimo giorno, un’offerta per i bambini da parte della compagnia Melarancio: una performance itinerante all’aperto, in un percorso sensoriale, all’interno della stagione di Incanti in città: “Alberi maestri kids”. La sera il grande finale: lo spettacolo Zaratan che prevederà anche la collaborazione della musicista Isabelle Sorling, della Folle Allure e della scuola ESAC.

Info: www.zoeincitta.it

Nelle vallate cuneesi è in corso “Accademie in Valle” con concerti di alto livello. Ad Entracque sabato 5 agosto in piazza Giustizia e Libertà il Quartetto Eos porterà una proposta originale: “Da Bach ai Led Zeppelin”. La stessa sera, a Limone, «Salotto musicale» del duo pianistico Nicora-Baroffio. Domenica 6 agosto alle 21.15, ritorno a Chiusa Pesio per l’omaggio a Fabrizio De André del gruppo Lou Tapage. Ingresso libero e prenotazione consigliata.

Info: www.estemporanea.eu

Continua fino a domenica a San Giacomo di Roburent «Sangiacomo in Festival», rassegna internazionale di teatro di figura, organizzata dall’Istituto italiano della marionetta. Oltre agli spettacoli, quattro laboratori creativi stimoleranno la fantasia e la crescita dei ragazzi partecipanti. A conclusione della rassegna, sabato 5 agosto alle 17, ci saranno «L’asinello che voleva cantare», spettacolo con marionette a filo recitato in italiano dalla Compagnia teatrino Don Eloy di Bogotà (Colombia), e domenica alle 17.30 «Mettici il cuore» della Compagnia Nina Theatre di Monopoli.

Info: www.labottegateatrale.it/sangiacomo-in-festival-2023.html

Prosegue a Niella Tanaro la ricca programmazione concertistica della XXIX edizione di “Musica sull’Aia”, la rassegna musicale a carattere culturale, che promuove e diffonde la musica dotta e popolare, portandola direttamente nelle caratteristiche aie e nei cortili del paese.

Domenica 6 agosto, alle 21, l’Aia della Cascina Berzide, in località Berzide, si animerà con “Radio Juice – I grandi successi rivisitati in chiave acustica” grazie a Fondazione Academia Montis Regalis. Giulia Cavallera, Andrea Griffone, Claudio Bozzolasco e Paolo Tarolli rivisitano i grandi successi italiani e internazionali in chiave acustica e arricchiti da effetti elettronici, beatbox. La serata sarà animata dalla partecipazione attiva del pubblico che avrà un ruolo fondamentale nella creazione del concerto. Info: www.musicasullaia.it e www.facebook.com/modulazioni.net

Gli “Inviti di Ulisse”, la stagione di appuntamenti della Fondazione Casa Delfino, si spostano

per l’estate a Villa Torre Acceglio, a Madonna delle Grazie, Cuneo. Si comincia domenica 6 agosto alle 20.30 con un concerto dell’orchestra d’archi “Bartolomeo Bruni” che eseguirà musiche di Mozart, Holst, Grieg e Respighi. Ingresso libero. Info: www.orchestrabruni.it

Per la rassegna Festival dei Saraceni domenica 6 agosto alle 21.00 presso l’Oratorio di Sant’Antonio a Pamparato appuntamento con “Sul labbro innamorato, schermaglie amorose nella cantata napoletana”. Si esibiranno Valeria La Grotta, soprano, Alessandro de Carolis, flauto, Cristiano Rodilosso, violoncello, Gianluca Geremia, arciliuto, Luigi Trivisano, clavicembalo

Info: www.academiamontisregalis.it

Domenica 6, alle 21 in piazza Montfrin a Sommariva Perno, andrà in scena l’ultimo evento della rassegna Estate in piazza. La compagnia Il nostro teatro di Sinio presenterà l’ultima commedia di Oscar Barile Premiata merceria Spatusso, che, dopo il debutto ad Alba, ha riscosso un notevole successo di pubblico in molte piazze di Langa e Roero. Lo spettacolo sarà a ingresso libero.

Info: www.centroculturalesanbernardino.it

Domenica 6 agosto, alle 21 (con ingresso a offerta libera a partire da 5 euro), nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea a Monesiglio, l’Accademia del ricercare proporrà I concerti da camera di Vivaldi. Suoneranno: Manuel Staropoli (flauto dolce e traversiere), Arianna Zambon (oboe barocco), Silvia Colli (violino barocco), Cecilia Medi (fagotto barocco), Luca Taccardi (violoncello) e Claudia Ferrero (clavicembalo). Verranno presentate cinque composizioni conservate alla Biblioteca nazionale di Torino. Info: https://accademiadelricercare.com o scrivere a segreteria@accademiadelricercare.com

I Pomeriggi in musica prevedono concerti alle ore 17 della domenica presso il santuario della Madonna di Hal a Murazzano. Il 6 agosto si esibirà la pianista e organizzatrice della rassegna Monica Hoffman con Davita Laseur e Thomas Hamberg, Wieteke Kniested, Yaron Govers e Lieke Bienfait. Domenica 13 toccherà al duo I fortunelli, formato dal cantante Frans de Rijk e da Francien Meuwissen, pianista e flautista. Invece il Trio musicale albese – la soprano Gabriella Settimo, la flautista Anna Salvano e l’organista Giacomo Barbero – si esibirà il 20. Domenica 27, sotto la direzione di Orietta Lanero si esibirà il coro Laeti cantores.

Info: www.facebook.com/PomeriggiInMusica.Murazzano

Domenica 6 agosto al Parco Tanaro di Alba appuntamento con Collisioni che ha in programma l’evento Tributo a Ligabue per riascoltare insieme i più celebri delle leggendarie canzoni del Liga a cui la chitarra di Federico Poggipollini ha sempre dato un apporto creativo fondamentale. Con lui suoneranno i Libera Uscita, una delle tribute band di maggiore qualità nel panorama italiano dedicato al Rocker di Correggio. A seguire il dj set rock dei mitici Tuttafuffa. Per prenotare tavolo al costo popolare di 10 euro comprensivo di drink, concerto e dj set scrivere a prenotazioni@collisioni.it Info: www.facebook.com/CollisioniFestival

Torna la rassegna concertistica a Sale San Giovanni nella suggestiva pieve di San Giovanni Battista. Il primo appuntamento sarà domenica 6 agosto, alle 21.30, con “Salotto musicale”, con il duo pianistico Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio. Venerdì 11 agosto sempre alle 21.30 sul palco saliranno Pier Luigi Maestri, flauto, e Cristina Orvieto, clavicembalo, per “Concerto italiano”. Martedì 15 agosto alle 21.30 “Dal Barocco al classicismo viennese”, con Paolo Ardinghi, violino, e Arianna Presepi, pianoforte. Finale martedì 22 agosto, alle 21.30, con “Virtuosismi pianistici”, recital pianistico con Alessandro Marano.

Info: www.facebook.com/turismosalesangiovanni