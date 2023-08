Arredare il giardino: consigli per l’estate

Quando arriva l’estate si tende a passare molto più tempo in giardino. C’è chi ama passare i pomeriggi al sole, e chi invece aspetta che la temperatura si abbassi per riposarsi all’ombra di un ampio ombrellone. Sono molti coloro che comprano del nuovo arredamento da giardino per l’estate, con lo scopo di realizzare uno spazio in grado di rispondere alle proprie esigenze.

Le opzioni disponibili sul mercato sono tante, e non è raro trovare dei prodotti di buona qualità proposti ad un prezzo molto conveniente. In questo articolo abbiamo raccolto alcuni utili suggerimenti per gli acquisti.

Ombrelloni e gazebi

Per poter riposare al meglio in giardino è importante avere a disposizione una ampia zona d’ombra, così da proteggerci il più possibile dal sole. Per questo consigliamo di acquistare degli ombrelloni o dei gazebi. Prima di concludere ogni acquisto bisogna confrontare le misure dei singoli prodotti con le dimensioni del giardino.

Coloro che vogliono gestire al meglio lo spazio potrebbero pensare di comprare un ombrellone con il braccio laterale, così da poter usare al meglio tutta la superficie coperta dall’ombrellone stesso.

Si possono trovare varie tipologie di gazebi. Il peso della struttura è un fattore da tenere in forte considerazione, perché rende il gazebo più resistente al vento e alle intemperie. Alcuni sono coperti solo nella parte superiore, mentre altri sono dotati di coperture laterali.

Sdraie, lettini e divanetti

In giardino si può creare una vera e propria area relax, acquistando elementi di arredamento come sdraie, lettini e divanetti. Le sdraie e i lettini sono l’ideale per coloro che amano passare il loro tempo al sole, senza allontanarsi dall’intimità e dal silenzio del proprio giardino.

I divanetti sono utili per coloro che invece vogliono ricreare una atmosfera di convivialità, e di solito vengono abbinati a dei tavolinetti. Con questo genere di arredamento ci si può divertire a organizzare degli aperitivi con amici e parenti, così da poter trascorrere del piacevole tempo tutti insieme. Ecco perché non può mancare un barbecue, con cui cucinare all’aria aperta cibi per tutti gli invitati.

Per questo tipo di arredi si usano numerosi materiali diversi, ognuno con le sue caratteristiche. Il nostro suggerimento è di comprare prodotti pronti a durare nel tempo, realizzati per resistere all’ambiente esterno. Il sole, il vento e la pioggia possono consumare in fretta i materiali di scarso pregio.

Acquistare una piscina

In un piacevole giardino non può di certo mancare una piscina, grazie alla quale è possibile scacciare le calde temperature estive senza doversi allontanare dalla città. Chi vuole comprare una piscina non deve necessariamente effettuare dei grandi lavori: per ottenere un buon risultato basta una classica piscina fuori terra. Ne esistono di varie dimensioni e forme.

Le piscine fuori terra possono essere montate a inizio stagione e smontate quando arriva l’autunno, e non richiedono molta manutenzione. Per tenere l’acqua pulita è fondamentale acquistare un filtro che elimini le impurità dalla piscina. Inoltre bisogna usare prodotti come il cloro. In rete si possono trovare numerose guide per curare la piscina nel corso dell’intera stagione.