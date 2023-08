Autovelox a Mondovì: ecco la mappa delle postazioni mobili

Dove e quando verranno attivati gli "autovelox" a Mondovì?

La Polizia Locale comunica il programma settimanale di attività di rilevamento della velocità, per indurre comportamenti di guida responsabile e il rispetto delle norme imposte dal codice della strada.

Autovelox postazione mobile

Domenica 6 agosto, fuori centro abitato, in strada statale 28

Martedì 8 agosto, nel centro abitato in via Rosa Bianca e fuori centro abitato sulla strada provinciale 5.

Mercoledì 9 agosto, nel centro abitato sulla strada provinciale 12 e in via Sant’Anna.

Giovedì 10 agosto, nel centro abitato in via S. Croce, e fuori centro abitato in via Vecchia di Cuneo (qui la postazione sarà installata dove il limite massimo di velocità consentito è di 30km/h).

Si ricorda che è sempre attiva la postazione fissa autovelox sulla provinciale 564 tronco Cuneo – Mondovì, in località Pogliola, che rileva in entrambe le direzioni di marcia.

ZTL e Area pedonale urbana nel Rione Piazza: dal 15 maggio sono attivi i varchi elettronici di lettura targhe per il controllo automatico degli accessi alla Zona a Traffico Limitato di via delle Scuole e all’Area Pedonale Urbana di piazza Maggiore – parte sottana.

In settimana verranno anche effettuate “pattuglie antidegrado” nel centro abitato.