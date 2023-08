La Pro loco di Montelupo Albese ha premiato la sua presidente, Rosella Destefanis

La Pro loco di Montelupo Albese ha voluto ringraziare la presidente Rosella Destefanis, per il grande impegno e il puntuale lavoro svolto con autentica passione in tanti anni nell’associazione cittadina.

“La parola più semplice da dire in questi momenti è un semplice Grazie. Grazie a Rossella per il suo impegno verso il territorio e verso i suoi concittadini. Sono le realtà come la Pro loco di Montelupo Albese che tengono vivi i nostri paesi e le loro tradizioni. E non solo, con le loro attività sono in grado di unire la popolazione e anche far conoscere, promuove le nostre belle vallate. E quindi grazie Rosella per la tua costanza, la tua allegria e il tuo grande amore verso il tuo paese”.