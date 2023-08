Il Gruppo Avis sezione di Bra organizza la "Sgambata" 2023

Il gruppo Avis Bra, in collaborazione con il gruppo giovani, l’Avis Atletica Bra, la Fidal Cuneo, l’associazione Abbracciamo, il CSV e la città di Bra organizza per il prossimo 3 settembre la 7ª edizione della "Sgambata", ovvero la corsa non competitiva e camminata che partendo dalla sede Avis di via Vittorio Emanuele, dopo un percorso di 5 o 11 km per le vie di Bra e del Roero, porterà all’arrivo nella stupenda cornice del parco della Zizzola.

La partecipazione è aperta a tutti, professionisti, semplici amanti della camminata in natura, bambini e anziani: il biglietto di 6 euro comprende la consegna della maglietta tecnica per la corsa (per i primi 300 iscritti), il pranzo con panino alla salciccia di Bra con bevande e frutta, la possibilità di visita al museo della Zizzola, il servizio medico ed ambulanza, ma soprattutto tanta amicizia e salute.

I biglietti possono essere acquistati i giorni precedenti chiamando Silvio (339/1450793) o Antonio (345/3466634): in questo modo potrete ritirare la maglietta e indossarla la mattina della corsa. Sarà comunque possibile acquistare il biglietto anche il giorno stesso a partire dalle 8.30 davanti alla sede Avis, con successiva partenza alle 10.

Al termine della manifestazione verranno assegnati diversi premi, fra cui quelli ai 3 gruppi più numerosi.

Sarà anche una giornata di diffusione della cultura della donazione di sangue, che per noi rappresenta solidarietà, salute per noi stessi e per gli altri.

Avis Bra invita pertanto tutti a fare sentire la propria vicinanza per conoscere insieme quanto possa essere bello diventare parte della grande famiglia dei donatori.