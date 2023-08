A Limone Piemonte concerti, spettacoli e animazione: tutti gli eventi dal 12 al 18 agosto

Sabato 12 agosto alle 17 nelle sale della Biblioteca-Museo dello Sci il giornalista Piero Dadone presenterà il suo ultimo libro “Il teddiboi”, edito da Araba Fenice. “Delitto, castigo e perdono nelle cronache di un fatto di sangue che appassionano i ragazzi ospiti di un collegio all’inizio degli Anni Sessanta”, recita il sottotitolo del romanzo, che ripercorre un fatto di cronaca che divenne caso nazionale: la vicenda del delitto dell’impiegato dell'ufficio postale di Vinadio, Giovanni Armando, per mano del suo migliore amico Livio Giordano. Ingresso libero, prenotazioni su Eventbrite a questo link .



In serata, il Teatro Alla Confraternita ospiterà l’esibizione “Barock & Tango” del Duo Gardel. Protagonisti del terzo e ultimo appuntamento limonese della rassegna “Accademie in valle” saranno il fisarmonicista Gianluca Campi e il pianista Claudio Cozzani, entrambi liguri, che proporranno al pubblico un coinvolgente programma che vedrà contrapposti nella prima parte capolavori del periodo barocco di Rameau, Bach e Vivaldi, arrangiati ed elaborati dal duo, e nella seconda parte celebri tanghi di Piazzolla Petersburski e Galliano. Il concerto avrà inizio alle 21; ingresso libero fino a esaurimento posti. Prenotazioni: Ufficio Turistico (0171 925281).

Per sabato 12 agosto Limonetto propone, a partire dalle 9, un torneo di pallavolo aperto a tutti. Info e iscrizioni: prolocolimonetto@gmail.com.

Nel pomeriggio, sempre a Limonetto, è in programma un’escursione per bambini tra le borgate della zona alla scoperta delle mucche in alpeggio. Partenza alle 14, rientro previsto per le 17. Info e prenotazioni: 349.4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it.

In serata, dalle 21, la frazione propone una Caccia al tesoro per le vie del paese.

Domenica 13 agosto grande attesa per il secondo appuntamento della Rassegna Note d’acqua. Ad esibirsi a bordo di una zattera fluttuante sullo specchio d’acqua del lago Terrasole, a 1.750 metri d’altitudine, saranno i Ponente Folk Legacy. Il gruppo, nato nel 2018 dall'incontro di tre musicisti liguri della provincia di Imperia da anni impegnati nell'ambito della musica folk e tradizionale, propone un repertorio Balfolk, formato principalmente da brani propri, composti secondo gli stilemi e la coreutica delle danze tradizionali.

Lo spettacolo, della durata di un’ora e fruibile gratuitamente, avrà inizio alle 12 ed è comodamente raggiungibile con gli impianti di risalita della Riserva Bianca: tramite la telecabina Severino Bottero, che parte dal centro del paese e accessibile anche ai ciclisti, con una passeggiata di circa venti minuti, oppure prendendo la seggiovia Cabanaira, per chi intende salire da Limone 1400, e prevedendo una camminata di 30-40 minuti. Tutti i tracciati sono percorribili anche in bici. Per chi fosse sprovvisto dell'attrezzatura, è prevista la possibilità di noleggiare mountain bike, anche con pedalata assistita.

In serata a Limonetto la Proloco propone alle 19 una polentata seguita da una serata musicale con il gruppo folk “Occitanas”. Info: prolocolimonetto@gmail.com.

Nel centro storico, invece, alle 21 nella Chiesa parrocchiale si terrà un concerto spirituale con l’organo a cura di Mauro Maero, dell’Associazione Musicale Organistica di Cherasco. Ingresso libero.

Lunedì 14 agosto è in programma un'escursione con la guida Monica Dalmasso alla Rocca dell'Abisso (2.755 metri). Partenza alle 9 da Limone-Colle di Tenda. Info e prenotazioni: 349.4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it.

A Limonetto alle 16 presso l'Anfiteatro si terrà la presentazione del libro di Massimo Robotti “I disperati di Forte del Giaura”. A seguire aperitivo sulle note del quartetto di fiati “Das Alpen Quartet”.

Martedì 15 agosto dalle 16 in Piazza del Municipio animazione per famiglie con lo spettacolo “Crazy & Fun: un Ferragosto senza freni”. Al timone del pomeriggio musicale Andrea Caponnetto, che intratterrà il pubblico con giochi per tutte le età con l'aiuto di Dj Pog. La piazza, poi, sarà invasa dalle trenta crazy bike di Pongo che metteranno alla prova chi vorrà cimentarsi alla guida di queste due-ruote molto particolari: ci saranno bici con copertoni di dieci centimetri, altre con il manubrio al contrario, altre ancora con le ruote ovali, per un'esperienza travolgente tutta da ridere!

A partire dalle 21 la Piazza del municipio sarà animata dal coinvolgente spettacolo della band Sismica, per festeggiare il Ferragosto sulle note delle migliori hit del momento cantate e suonate dal vivo.

Mercoledì 16 agosto torna l’appuntamento settimanale con la guida Roberto Maselli alla scoperta dei Forti del Colle di Tenda: un’escursione volta ad approfondire la storia del scenografico sistema di fortificazione ottocentesco eretto sul confine italo-francese. Ritrovo alle 9.30 di fronte allo Chalet Le Marmotte; possibilità di servizio car sharing contattando preventivamente la guida. Info e prenotazioni: Ufficio Turistico (0171 925281).

Per i bambini, invece, è in programma un’escursione nel Vallone del Cros alla scoperta delle volpi con la guida Monica Dalmasso. Partenza in zona Maneggio alle 10, rientro previsto per le 13. Info e prenotazioni: 349.4719727 (Monica) – moni.dalmasso@libero.it.

Sempre mercoledì 16 agosto Limonetto propone alle 16 per bambini e ragazzi il battesimo della sella con giochi di avvicinamento all’equitazione con i pony. Info: prolocolimonetto@gmail.com . Alle 21 nell’Anfiteatro della frazione serata di cinema all’aperto con la proiezione del film di animazione “Barnyard - Il cortile”. Ingresso libero.

Giovedì 17 agosto, dalle 16.30 alle 17.30, la Biblioteca-Museo dello sci in collaborazione con Be Curious Libray propone una lettura animata in lingua inglese per bambini dai tre anni in su. L’attività è gratuita; è richiesta la presenza di almeno un genitore. Prenotazioni su eventbrite: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-inglese-un-gioco-da-ragazzi-650891342527 .

Sempre giovedì 17 agosto a Limonetto Caccia al tesoro per bambini a partire dalle 16. In serata, la frazione ospiterà alle 21 presso l’Anfiteatro il concerto della Quimera, formazione di musica occitana capitanata dal leader dei Lou Dalfin Sergio Berardo che avrà inizio alle 21.

Venerdì 18 agosto si terrà un’escursione alla scoperta dell’antica Via Romana a Limonetto insieme all’accompagnatrice naturalistica Monica Dalmasso che racconterà la flora e la fauna locale e alla guida turistica Ilaria Peano che approfondirà la storia della via Romana. Un itinerario di tipo E (escursionistico), adatto a chi è abituato a praticare attività fisica. Partenza alle 9 da Limonetto e rientro previsto per le 15. Gli orari consentono lo spostamento da e verso Limone centro con il bus di linea. Il costo dell’escursione è di 15 euro (previsti sconti per le famiglie). Info e prenotazioni: Ufficio Turistico (0171 925281).

Sempre venerdì 18 agosto nel pomeriggio dalle 14.30 alle 17 appuntamento per i più piccoli con la rassegna “Divertiamoci con i giochi di una volta”. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria presso l’ufficio della Scuola Sci Limone in via Roma (0171 92319 - info@scuolascilimone.it ). All’Anfiteatro di Limonetto, invece, ci sarà un laboratorio di giocoleria a cura della Compagnia Lestranestorie a partire dalle 16.

In serata alle 21 al Teatro Alla Confraternita l’esperta di bon ton Barbara Ronchi Della Rocca presenterà il suo ultimo libro “Il mondo dei fiori”: una vera e propria miniera di preziose informazioni e originali commenti sul mondo della flora, che partono dall’antichità ed arrivano ai giorni nostri. Una pubblicazione arricchita dagli acquerelli botanici di Simonetta Chiarugi. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Prenotazioni all’Ufficio Turistico (0171 925281).