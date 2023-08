Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi di padre Gabriele Dall’Acqua

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui.

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo».

All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo.

Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell’uomo non sia risorto dai morti» (Mt 17,1-9).

Oggi, domenica 6 agosto, la Chiesa festeggia la Trasfigurazione del Signore (anno A, colore liturgico bianco). A commentare il Vangelo della Santa Messa è padre Gabriele Dall’Acqua, frate minore di Mombirone (Canale).

Eccolo, il commento.

«Ascoltatelo». È una parola centrale in questo Vangelo. Ascoltare Gesù. Possiamo vivere vite diverse a seconda delle parole che ascoltiamo e che seguiamo. C’è la vita di chi rimane a valle e non sale sul monte, la vita di chi non si lascia raggiungere o convocare dalla Parola di Dio. In questo caso la vita è strutturata dal mondo, dalle sue logiche, dal senso comune, dalla cultura di massa, e rimane dentro ciò che è familiare o abituale.

E c’è la vita proposta ai discepoli (e quindi a ciascuno di noi): la vita di coloro che si lasciano raggiungere e convocare dalla Parola, da Gesù. In questo caso, la vita prende un’altra direzione, un’altra luce: possiamo scorgere come la normale vita di tutti i giorni sia abitata da una Benevolenza, una Presenza, una Provvidenza. Possiamo riscoprire la nostra condizione di figli suoi e possiamo anche sentirci chiamati alla missione di portare questa testimonianza agli altri…

Insieme a ciò, c’è anche una lotta. Da una parte, sentiamo il desiderio di vivere a pieno questa chiamata luminosa, a lasciare fiorire quella Luce che Dio ha posto in noi e, dall’altra, sentiamo la paura, il dubbio, il pensiero di non esserne degni o capaci… è ciò che accade ai discepoli in questo Vangelo. È una lotta normale, e la sperimenta chi si incammina verso il Signore, mentre non la sperimenta chi si accontenta del modo di vivere a valle.

Quali possono essere le armi per portare avanti questa lotta? Quella di rimanere “nella nube” del Signore. Cioè, strutturare, nelle nostre giornate, dei tempi e spazi per rimanere in intimità col Signore, in ascolto della sua Parola, e poi per incontrarlo nei Sacramenti, o nel dialogo con persone che riconosciamo come luminose nei loro gesti di amore, oppure intrattenerci in una lettura spirituale… sembra ciò che fa il Signore Gesù, che vive tempi e spazi di preghiera col Padre e nel dialogo con i santi della Storia della Salvezza…