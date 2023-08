Maltempo Italia, allerta meteo domani con temporali su due regioni

(Adnkronos) - Estate e caldo stanno per tornare in Italia ma, almeno per quanto riguarda due regioni, piogge e temporali caratterizzeranno ancora il meteo di domani. Come si legge sul sito della protezione civile per la giornata di lunedì 7 agosto è allerta gialla per temporali in Abruzzo (Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro) e Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro, Litoranea)

Il ciclone Circe insomma si appresta a lasciare il nostro Paese ma ancora per qualche ora farà sentire i suoi effetti. Ma in settimana in ogni caso tornerà l'anticiclone africano, ricorda iLMeteo.it, che porterà caldo e sole.