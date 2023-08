Strage Bologna, ira Bonaccini: "De Angelis ignobile e bugiardo"

(Adnkronos) - "Ignobile e bugiardo". Così il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, definisce Marcello De Angelis, postando un articolo che riporta le dichiarazioni fatte dal responsabile della comunicazione istituzionale della Regione Lazio sulla strage di Bologna ("so per certo che con la strage di Bologna non c’entrano nulla Fioravanti, Mambro e Ciavardini", aveva affermato De Angelis). "Venga a dirle a Bologna queste cose. Guardando negli occhi i famigliari delle vittime della strage fascista del due agosto", commenta Banoccini.