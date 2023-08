Bra, il benvenuto del sindaco al nuovo questore di Cuneo Carmine Rocco Grassi

Nei giorni scorsi si è tenuto a Bra il primo incontro tra il sindaco Giovanni Fogliato e il nuovo questore di Cuneo Carmine Rocco Grassi, insediatosi ufficialmente da pochi giorni. Presenti in sala Giunta anche il segretario generale del Comune di Bra, Monica Basso, il comandante della Polizia Municipale Davide Detoma e l'assessore Anna Brizio: da parte loro e di tutta l’Amministrazione comunale è stato rivolto l’augurio di buon lavoro al nuovo dirigente, che dal 1° agosto ha sostituito l'ex questore Nicola Parisi.

Nel corso del colloquio, sono stati ripercorsi alcuni temi di primaria importanza per la città a partire dal rapporto di collaborazione costante con la polizia locale in particolare nei siti sensibili, ribadendo la necessità di una riattivazione del presidio della Polfer.

“Ho evidenziato – commenta il sindaco Fogliato –, l’ottimo rapporto di collaborazione che da sempre lega l’Amministrazione alla Questura, ricordando il recente tempestivo intervento per piazza Roma e la zona della stazione ferroviaria, nonché il supporto durante le manifestazioni e i grandi eventi e la gestione dei relativi piani sicurezza, nonché la proficua compartecipazione per i servizi decentrati. Con la sicurezza sempre tra le priorità della nostra agenda amministrativa, ho ribadito la nostra disponibilità alla massima collaborazione sotto tutti i punti di vista in questo ambito. Questo incontro è stato anche l’occasione per ringraziare sentitamente la polizia e tutte le forze dell'ordine per l'incisività degli interventi nella nostra città e il loro supporto costante. Ringraziando il suo predecessore Parisi per il lavoro svolto in questi anni, rivolgo al questore Grassi i miei migliori auguri di buon lavoro”.