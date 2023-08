Bra: una lista d’attesa per i servizi scolastici comunali

Il 6 agosto 2023 si è chiuso il termine ultimo per procedere alle iscrizioni ai servizi scolastici di pre-orario, post-orario e doposcuola forniti dal Comune di Bra per l’anno scolastico 2023/2024.

A partire da tale data, chi fosse interessato ai servizi potrà inserire i propri figli in un’apposita lista d’attesa che verrà evasa (in ordine cronologico e con priorità alle situazioni di fragilità sociale) nel caso in cui si riscontrino posti ancora disponibili nel plesso scolastico di frequenza, rinunce o futuri incrementi del personale educativo se giustificati dall’elevato numero dei richiedenti iscritti alla lista di attesa.

Rimane invece sempre possibile l’iscrizione al servizio mensa per infanzia, primaria e secondaria di primo grado (modulo 36 ore).

Tuttavia non si potrà più usufruire della riduzione mensa in base al reddito ISEE, la cui richiesta andava presentata entro il 6 agosto.

Per l’inserimento nelle liste d’attesa, o per la richiesta di iscrizione al servizio mensa, ci si dovrà rivolgere direttamente all’Ufficio Servizi scolastici. Due le possibilità:

• via mail (all’indirizzo ufficio.scuola@comune.bra.cn.it) inviando l’apposito modulo di richiesta pubblicato sul sito internet del Comune nella pagina “Servizi scolastici: iscrizioni” corredato del documento d’identità del genitore pagante (nel caso in cui il figlio sia già stato iscritto ai servizi scolastici comunali) o del genitore richiedente (nel caso in cui si intenda iscrivere il proprio figlio ai servizi scolastici comunali per la prima volta);

• presentandosi all’Ufficio Servizi scolastici (in piazza Caduti per la Libertà n. 18 previo appuntamento da concordare chiamando lo 0172-438238).

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi scolastici al numero 0172.438238 o alla mail: ufficio.scuola@comune.bra.cn.it. (df)