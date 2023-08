Uncem punta il dito contro le residenze fittizie: "Regole più dure per evitare danni a fisco ed enti locali"

Dura presa di posizione da parte del presidente nazionale Uncem, l'Unione nazionale comuni comunità enti montani, Marco Bussone, contro chi scegli di risiedere dove non vive per pagare meno tasse.



"Le residenze fittizie per non pagare imposte - commenta Marco Bussone - come l'Imu sulla seconda casa in località turistiche montane e marine, sono un grave danno per tutti, per il sistema montagna e per il sistema Italia. Risiedo dove non vivo, e così pago meno. Marito in città, moglie o figlio residente in montagna. Una pratica diffusa e dannosa. Sono un danno di milioni di euro per i Comuni, che stanno rafforzando, intensificando i controlli. È un gettito altissimo che andrebbe nelle casse comunali e che invece sfugge per mistificazioni e truffe sulla reale residenza."



"Nella delega fiscale - conclude Bussone - si dovevano trovare soluzioni contro questa pratica. Il Governo e il Parlamento mettano ora regole più dure per evitare che le residenze fittizie danneggino fisco ed Enti locali".