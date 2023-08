"Furti a bizzeffe, siamo una periferia non degna di sicurezza": la rabbia di un residente del San Paolo a Cuneo

Furti o tentati furti in abitazione. E' questa la "piaga", dal punto di vista dei reati, della nostra provincia. I furti nel 2022 sono stati 1.524, che significa 4 al giorno. Il dato sulla criminalità, nel consueto rapporto annuale diffuso da Il Sole 24 Ore, ci colloca, per questo tipo di reato, al 28° posto in Italia. In nessun'altra fattispecie siamo così "avanti" in classifica.

Le ragioni sono abbastanza evidenti e, in particolare, sono dovute alla conformazione del nostro territorio, contraddistinto da un lato da un benessere piuttosto diffuso e dall'altro da una scarsa densità abitativa. In Granda si può agire, anche in pieno giorno, abbastanza indisturbati. Ma, si scopre, non solo in zone isolate o scarsamente abitate. Perché le ultime segnalazioni arrivano dal quartiere San Paolo, a Cuneo. Qui, nell'ultima settimana, tra le vie Don Minzoni, Ghedini, Dalmastro e Bodina, sono avvenuti "furti a bizzeffe", come ci ha scritto un lettore.

Che lamenta come il quartiere San Paolo sia "una periferia non degna di sicurezza. Perché da quelle parti, a suo dire, le forze dell'ordine non passerebbero. "Qui è rarissimo vedere ronde di vigili, anche solo a scopo preventivo", sottolinea.

Le denunce raccolte dall'Arma dei carabinieri evidenziano come i furti o tentati furti siano stati sei in una settimana. Non un'ondata, ma comunque un fenomeno che desta allarme sociale e che fa accrescere il senso di insicurezza. "Siamo nel periodo estivo - sottolineano dal Comando di corso Soleri. Purtroppo questo è da sempre un momento in cui i furti in abitazione aumentano. I consigli restano quelli di sempre: evitare di condividere le foto delle proprie vacanze in tempo reale sui social. Se possibile, farsi ritirare la posta da qualche vicino o parente. E, infine, in caso di antifurto, far collegare la chiamata di emergenza alla centrale operativa delle Forze dell'ordine".