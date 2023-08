Ladro di biciclette nel parcheggio Ferrero: fermato dai Carabinieri

E’ stato bloccato dai Carabinieri a pochi metri dallo stabilimento Ferrero il giovane di origine africana che nelle prime ore di questa mattina, lunedì 7 agosto, dopo essersi introdotto nel parcheggio per biciclette e motocicli riservato ai dipendenti affacciato su via Vivaro, se ne stava allontanando a bordo di una bicicletta.



Il giovane non aveva però fatto i conti con la presenza di un allarme a servizio dell’area. Da qui la segnalazione partita dai sorveglianti e il pronto intervento di una pattuglia del Nucleo Radiomobile.



Il ragazzo, di circa 25 anni, veniva così immediatamente raggiunto dai militari, dai quali tentava però la fuga, tentando anche di divincolarsi una volta raggiunto e fermato. Bloccato, veniva condotto nella caserma di via Generale Dalla Chiesa per il foto-segnalamento.