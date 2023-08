Lutto per la morte di Cristiano Ansaldi, direttore dell'Intesa Sanpaolo di via Roma a Cuneo

Lutto a Cuneo per la morte di Cristiano Ansaldi, direttore della filiale di via Roma di Intesa Sanpaolo. L'uomo è deceduto all'età di 50 anni per una malattia scoperta un anno fa.

E' spirato ieri all'ospedale Carle di Cuneo, dove si trovava ricoverato. I funerali saranno celebrati domani 8 agosto alle 15.30 nella chiesa del Sacro Cuore. Era originario di Magliano Alpi, paese dove era ancora attivo e al quale era molto legato, nonostante il trasferimento nel capoluogo per ragioni lavorative.

Persona e professionista stimato, era arrivato a dirigere la filiale di Cuneo un paio di anni fa, dopo aver diretto diverse filiali, tra cui quella di Genova, una delle più importanti dell'allora UBI.

Un collega, che preferisce non comparire, lo ricorda con affetto, evidenziandone la profonda fede, che lo aveva sostenuto nel lungo anno di malattia. "Ha affrontato il dolore con un'immensa forza. Nonostante la sofferenza, aveva la luce negli occhi ed emanava, per quanto possibile, serenità, quella che solo può avere un uomo di così grande fede. Era una bravissima persona e un ottimo direttore".

Ansaldi lascia la moglie Roberta, la madre Elvira, parenti e amici.