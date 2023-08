Al NUoVO di Cuneo si riflette sul futuro del lavoro tra robotica e automazione

Il futuro del lavoro tra robotica e automazione sarà il focus del secondo appuntamento del format «Scienza al NUoVO», che porta al centro sportivo e culturale cuneese di via Parco della Gioventù di Cuneo giovani ricercatori e ricercatrici prevalentemente originari del capoluogo e attualmente impegnati in ambito accademico in Italia e all'estero.

A confrontarsi sul tema mercoledì 9 agosto alle 19 saranno gli economisti Andrea Garnero e Francesco

Carbonero.

Garnero, classe 1986, è economista del lavoro presso il Direttorato per l’Occupazione e gli Affari Sociali dell’Ocse. In precedenza, ha lavorato alla Commissione Europea e come assistente per gli affari economici e il G20 del Presidente del Consiglio.

Carbonero, classe 1988, è economista presso la Fondazione Crc e professore di Economia e politica del lavoro a contratto presso l'Università di Torino. Ha ottenuto il PhD presso l'Università di Ratisbona in un programma di dottorato congiunto con l'Institute for Employment Research (Iab, Germania). Si occupa di macroeconomia e mercato del lavoro, con attenzione ai risvolti socio-economici dell'innovazione tecnologica.

Garnero e Carbonero si interrogheranno sull'evoluzione del lavoro nei prossimi decenni in considerazione del ruolo sempre crescente di robotica, automazione e intelligenza artificiale. Se alcuni lavori non esisteranno più come li abbiamo conosciuti, altri si affacceranno sul mercato, richiedendo ai e per i lavoratori nuove competenze e tutele.

L'ingresso all'incontro, che sul modello del format anglosassone «Pint of Science» prevede una presentazione del tema seguita da un confronto con il pubblico durante il quale ci sarà anche la possibilità di bere e mangiare, è libero.

Due gli appuntamenti in calendario a settembre - sempre alle ore 19 -, entrambi di approfondimento su temi di attualità internazionale: mercoledì 13 con il professor Alessandro Ajres oggetto della riflessione sarà la Polonia, tra grandi ambizioni geopolitiche e elezioni autunnali, mercoledì 20 con l'antropologa e giornalista Sara Hejazi al centro della serata, organizzata in collaborazione con l'associazione Se non ora quando? - Cuneo, ci saranno i (non) diritti delle donne in Iran.

Info: www.nuovocuneo.it