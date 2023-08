Cineforum e musica in Val Maira

Per la VI Rassegna Cine&Musica dell'Ecomuseo dell'alta Valle Maira si propongoo tre appuntamenti.

Si parte martedí 8 agosto alle ore 21 con la proiezione del film per bambini e ragazzi “Le 8 montagne”, tratto dal famoso libro di Paolo Cognetti vincitore del Premio Strega 2017.

Il film racconta la storia di un'amicizia tra due bambini e di come la montagna, la natura selvaggia e la vita semplice dei montanari abbiano influenzato la loro vita e le loro scelte.

Il film sará proiettato all’interno del Museo della Canapa a Prazzo Inferiore, l’ingresso é gratuito.

L’iniziativa é organizzata in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco di Prazzo e con il contributo della Fondazione CRT.

Giovedi 10 agosto alle ore 20.30, il comune di Macra e l’Ecomuseo dell’alta Valle Maira presentano il film per bambini e ragazzi “UP”.

Il film racconta le avventure di un anziano chiamato Carl Fredricksen e del giovane scout Russell, che partono insieme per un viaggio in mongolfiera alla scoperta della “casa dei sogni” di Carl situata in una regione selvaggia del Sud America: le Cascate Paradiso. Il film è stato acclamato dalla critica e ha vinto due premi Oscar, per la migliore sceneggiatura originale e per la migliore colonna sonora.

Il film sará proiettato all’interno del Sala Pro Loco, Palazzo Comunale in Piazza Marconi a Macra. L’ingresso é gratuito.

L’iniziativa é organizzata in collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco Rupicapra e con il contributo della Fondazione CRT.

Infine il concerto del gruppo Ponente Folk Legacy a Macra, venerdí 11 agosto alle ore 21in piazza Marconi 1.

L’iniziativa é organizzata dal Comune di Macra e dall’Ecomuseo dell’Alta Valle Maira in collaborazione con la Pro Loco Rupicapra e l’associazione Culturale Escarton, grazie al contributo della Fondazione CRT.

La partecipazione é gratuita.