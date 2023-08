Il judoka bovesano Luigi Barbero convocato ai Mondiali Cadetti di Zagabria

Il judoka bovesano Luigi Barbero ha ricevuto la convocazione dalla nazionale italiana di judo, per la partecipazione al campionato del mondo di judo categoria CADETTI (under 18), che si svolgerà a Zagabria dal 23 al 27 agosto 2023.

Ha commentato Luigi: "Sono felice della convocazione e parteciperò volentieri, anche se mi aspettavo un periodo di riposo. E' stato un anno durissimo, con due infortuni, e molte difficolta nel conciliare allenamenti e recupero. Da 4 mesi mi sono trasferito a settimo torinese, in quanto non ne potevo più di viaggiare, sto cercando di conciliare gli impegni dovuti allo studio, e le 5 ore di allenamento giornaliero".

"Non mi aspetto nulla da questi mondiali - conclude Luigi Barbero -. Sono il piu' piccolo. Ho 15 anni contro atleti di 17, e nella mia categoria di peso -90 è un divario importante, calcolando che ci saranno i migliori del mondo per ogni stato. La mia preparazione attuale è al 50%. Sicuramente darò tutto come sempre, ma il mio obbiettivo e vincere tutto quello che posso nel 2024".