Festival "Inventa un film": in finale il corto sostenuto (anche) da AIDO Cuneo

Sabato 5 agosto si è tenuta a Lenola (LT) la finale del festival internazionale “Inventa un film”. Nella sezione “La finestra sociale” dedicata all’importanza della donazione e del trapianto di organi, il cortometraggio “Cuore segreto” frutto dell’estro editoriale dello scrittore Luca Vargiu è arrivato in finale, tra decine di cortometraggi provenienti da tutta Italia.



Il cortometraggio “Cuore segreto”, fortemente voluto da AIDO Piemonte unitamente ai partner progettuali, le Sezioni Provinciali AIDO di Asti, Cuneo e Torino, è stato sostenuto dalla Chiesa Valdese (fondi 8x1000), ha vissuto il “primo ciak” nel 2021 ed è stato presentato “in prima visione” il 7 Luglio 2023 a Torino - Cinema Ambrosio.



Nonostante una trasferta impegnativa a Lenola a rappresentare la squadra “targata” AIDO il Vice Presidente Vicario della realtà di coordinamento associativo piemontese Fabio Arossa che soddisfatto dichiara: “Una bella avventura per un risultato, visto i nomi presenti al concorso nel cartello cinematografico, inaspettato che ha visto un prestigioso quarto posto che premia il tanto lavoro profuso per dar evidenza e risalto ad un tema delicato ma altresì importante e prezioso: la donazione di organi, tessuti e cellule. Indubbiamente un’ottima opportunità per promuovere, informare portando un messaggio di vita legato al dono ed alle diverse opportunità per aderire ad un gesto generoso ed altruista verso gli altri”.



Alle dichiarazione di Arossa fa eco il numero uno della governance associativa regionale, il Presidente Valter Mione che afferma: “Tante e differenti le occasioni che AIDO nel tempo ha promosso per divulgare un messaggio importante e significativo, un atto d’amore nei confronti dei tanti pazienti, oltre 9000, in lista d’attesa per un trapianto e per lasciare un segno in un anno, il 2023, in cui si celebra in 50.mo di fondazione, unitamente all’intero Consiglio Direttivo ed alle tre provincie, Asti, Cuneo e Torino abbiamo deciso di intraprendere un’iniziativa di certo impegnativa, ma che oggi siamo certi porterà un risultato significativo mirato a sensibilizzare l’adesione alla donazione di organi, tessuti e cellule”.



Visibilmente emozionata, la Presidente di AIDO Sezione Provinciale di Asti Irene Testa risponde: “Abbiamo fatto squadra e se è vero che il personale grazie voglio rivolgerlo a tutti coloro che tanto si sono impegnati per ottenere un risultato sì significativo quale “Cuore segreto” son certa che potrà diventare un utile strumento di divulgazione, una punta di diamante nei diversi strumenti di divulgazione a nostra disposizione ed il risultato ottenuto a Lenola ritengo sia solo l’inizio per un successo, tanto inaspettato quanto meritato certa che possano nascere altrettante buone idee ed iniziative”.



“Son fermamente convinto che l’avventura vissuta con il festival cinematografico possa essere per “Cuore segreto”, progetto nato proprio sulla “Granda” in quel di Dogliani, un ottimo trampolino di lancio utile a portare in giro per il Piemonte un messaggio cinematografico che anche grazie ai tanti nostri volontari diffusi sul cuneese ed in tutto il Piemonte permetterà di stimolare un gesto che ritengo debba essere sempre più spontaneo: il dono gesto altruista e speranza di vita per un’azione mirata al mondo della scuola vista la sensibilità dei più giovani su un argomento di certo non facile, ma fondamentale per la società e comunità tutta “afferma con grande passione e determinazione il Presidente di AIDO Sezione Provinciale di Cuneo Gianfranco Vergnano.



“L’esperienza cinematografica vissuta con Cuore Segreto ed il festival di Lenola è per AIDO indubbiamente particolare, ma particolare che ha permesso di metter in campo un’azione nuova e differente che al di là del risultato per un quarto posto che indubbiamente premia il tanto lavoro profuso per dar vita all’ambizioso progetto, son certa che permetterà di divulgare un messaggio in cui tanto crediamo perché legato alla tutela della vita” conclude Claudia Contenti Presidente AIDO Sezione Provinciale di Torino, realtà che nel 2023 ha tagliato il traguardo dei “primi” 50 anni di attività.



Un particolare ringraziamento per l’ospitalità ricevuta allo staff di “Inventa Un Film” guidato da Ermete Labbadia che ha seguito tutta l’organizzazione del Festival dando particolare attenzione alla tematica della donazione degli organi.



"Cuore segreto" è stato tratto dal libro del maglianese Luca Vargiu (Ed. Mazzanti libri 2019) e diretto dall'attore e regista astigiano Alessio Bertoli e sceneggiato da Loredana Bosio insieme alla quale conduce l’associazione cultura NIG, partner dell’iniziativa.



La casa di produzione è la milanese Alpha Charlie Production e nel cast figurano Federico Gariglio, Carlo Amleto Giammusso, Fabrizio Rizzolo, Isabella Tabarini. Coinvolti anche alcuni allievi della scuola “Teatralmente” diretta da 35 anni dallo stesso Bertoli (Antonella Cammarota, Giorgio Catalano, Eros Dal Lago, Selene Riccio). Le musiche originali sono di Elena Maro, componente dell’associazione NIG e compositrice astigiana che dal 2016 vive e lavora a Los Angeles.



Per monitorare le iniziative riguardanti le proiezioni del cortometraggio vi invitiamo a seguire la pagina Facebook Cuore Segreto – The Short Film, Instagram cuoresegreto.film dove troverete il trailer del cortometraggio, informazioni in tempo reale sulla distribuzione del filmato e sulle iniziative collaterali oltre che una presentazione dei protagonisti.