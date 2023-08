L'Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba amplia la sua offerta con una staffetta aperta ai non tesserati

Svelata la grande novità della 14ª Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba del 22 ottobre 2023; la grande maratona delle Langhe, oltre alle gare di km 42, la 21 e le due camminate, amplia la sua offerta di partecipazione.

Si tratta di una nuova "Relay Marathon", una staffetta a squadre composta da quattro atleti, che correranno le varie frazioni e complessivamente il percorso della 42 km.



Questa prima edizione sarà a carattere non competitivo, e quindi aperta, maschi o femmine, anche ai non tesserati o ai runner non ancora pronti alle distanze di km 42 e 21 che si svolgeranno in contemporanea. Una bella opportunità per immergersi in team sui percorsi del grande evento sportivo delle Langhe.



La partenza e l'arrivo finale saranno come da tradizione ai piedi del Duomo di Alba, sede logistica anche del servizio transfert di bus navette Relay. Le zone cambio saranno posizionate nel cuore dei centri storici di Barbaresco, Neive e Treiso, e pertanto le distanze delle singole frazioni saranno di 11, 8, 8 e 15 km. Prevista anche la rilevazione cronometrica dei tempi di passaggio, pettorale, t-shirt, medaglia, gadget, ristori, assistenza e altri servizi.

Il regolamento e il modulo iscrizioni Relay, già aperte, sono sul sito dell'evento triangolosport.it .



Per eventuali ulteriori informazioni o chiarimenti scrivere all'indirizzo email dedicato: press@triangolosport.it.



Quote agevolate per chi si iscrive entro oggi. Proseguono intanto le iscrizioni, già numerose e provenienti da molte regioni d'Italia, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Sicilia e dall'estero, Norvegia, Danimarca, Lussemburgo, Giappone. Chi volesse approfittare delle quote agevolate, potrà iscriversi entro oggi lunedi 7 agosto alle ore 24,00 come da indicazioni riportate al sito.