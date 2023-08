Diverse segnalazioni per un blackout che sta interessando alcune vie del quartiere San Paolo di Cuneo, in particolare via Ghedini e via Don Minzoni, dove manca la corrente da ormai più mezz'ora.

Tutto regolare, invece, alla Confcommercio di Cuneo, che si trova in zona ma è in via Avogadro.

Alcuni residenti temono si possa trattare di un guasto, in quanto non è stato diramato alcun avviso, nemmeno nei giorni scorsi.