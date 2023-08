Cuneo, Boselli torna a chiedere l'audizione di AMOS in commissione: "Basta, è un anno che aspettiamo"

Torna a chiedere ufficialmente – con un’interpellanza specifica - , il consigliere comunale di Cuneo Giancarlo Boselli (Indipendenti), l’audizione in commissione consiliare del presidente di AMOS Simone Mauro.



Il documento è stato diramato dal consigliere stesso nella giornata di oggi (martedì 8 agosto), ma l’appello originario era stato lanciato proprio dal gruppo di via Meucci diversi mesi fa: i tempi per l’organizzazione dell’incontro si sono però allungati – e di parecchio – a causa del passaggio di testimone nella direzione di AMOS, generato dalla nomina dell’ormai ex presidente Livio Tranchida a commissario dell’ASO Santa Croce e Carle incaricato di dirimere la matassa relativa all’iter burocratico del progetto sul nuovo ospedale unico della città.



“Ma la nostra richiesta è verso gli amministratori quindi il presidente, e segretario cittadino della Lega, e il suo CdA – specifica Boselli nell’interpellanza - . Le questioni in ballo riguardanti la sanità territoriale sono delicate e di rilievo: quando si terrà l’incontro?”

Nello stallo, Boselli e Sturlese guardano a Rinaldi

Già ieri il consigliere comunale aveva presentato una richiesta d’informazione collegata al mondo della sanità territoriale e alla figura del nuovo direttore amministrativo dell’ASO Giorgio Rinaldi: nello specifico, Boselli ha interrogato la sindaca Patrizia Manassero per conoscere i motivi che abbiano spinto alla deliberazione dell’aspettativa al dottor Rinaldi (bloccando, di fatto, la sostituzione come dirigente del settore Personale, socio-educativo e appalti e del settore Legale).



“La scelta della sindaca desta ancora più sorpresa considerando che il dirigente avrebbe ormai raggiunto l’età pensionabile e che, se l'incarico che lascia è di alto livello, quello che andrà a ricoprire è di altissimo livello non solo gerarchico ma anche retributivo” ha aggiunto Boselli, chiedendo una risposta scritta ufficiale.



Con lui, anche Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) si è recentemente rivolto al dottor Rinaldi con una lettera diretta, nella quale chiarisce ancora una volta la propria contrarietà al progetto di partenariato pubblico-privato per la realizzazione del nuovo ospedale.



https://www.targatocn.it/2023/08/07/sommario/cuneo-e-valli/leggi-notizia/argomenti/cuneo-e-valli/articolo/rinaldi-sanita-cuneo.html