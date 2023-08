Cortemila è pronta a rialzarsi e a stupire. "La nostra Fiera è eccellenza, varietà e passione"

La Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia è ormai una vetrina internazionale, ma quest'anno emana un'energia diversa e un significato più profondo, legato ai danni subiti dal territorio dopo la tremenda grandinata lo scorso 6 luglio. E così dal 19 al 27 agosto il ricco programma di eventi farà rima anche con ripartenza. Spiega il sindaco Roberto Bodrito: "Abbiamo bisogno di fiducia e dell'affetto dei visitatori, quest'anno gli eventi sono davvero tanti e adatti a tutti per ricominciare insieme. Partiamo con un'anteprima il 14 agosto: una passeggiata enogastronomica e poi il concerto degli Eiffel 65. Nei giorni della Fiera ci saranno ovviamente in primo piano la nocciola e i nostri prodotti di eccellenza, ma non mancheranno degustazioni, momenti culturali, presentazioni letterarie e show cooking".

Un altro dei temi fondamentali della manifestazione sarà quello dell'identità, come aggiunge il primo cittadino: "Non dobbiamo dimenticare che in 69 anni di storia siamo passati da sagra a fiera regionale e poi nazionale. Vogliamo continuare a promuoverci e a condividere il meglio della nostra terra. Rivolgo ancora un appello alle persone perché ci vengano a trovare. Un momento perfetto potrebbe essere anche il concerto gratuito di Fausto Leali, il 25 agosto. Musica, cultura, eccellenza, passione: nel nostro menu c'è solo l'imbarazzo della scelta".