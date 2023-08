Giornata del sacrificio del lavoro italiano nel mondo, Robaldo: "Non si può morire di lavoro"

Con un messaggio rivolto a tutti i dipendenti dell’ente Provincia, il presidente Luca Robaldo ha inviato la circolare della Prefettura che invita a celebrare la “Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo” l’8 agosto, in memoria dell’incendio nella miniera di carbone di “Bois du Cazier” a Marcinelle (Belgio) che l’8 agosto 1956 provocò la morte di 262 lavoratori di cui 136 italiani.

“In un contesto storico in cui il computo dei caduti sul lavoro si aggiorna quasi quotidianamente – scrive Robaldo – sono convinto che queste ricorrenze siano utili, sia per esprimere la vicinanza delle Istituzioni ai familiari di coloro che hanno perso la vita nel compimento del proprio dovere, sia per ribadire una volta di più che non si può morire di lavoro”.