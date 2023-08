Green Experience: un'esperienza culinaria sostenibile all’Oasi di Crava e Morozzo!

La sostenibilità è diventata una priorità in molte aree della vita, inclusa quella culinaria. Il ristorante “I 5 Sensi” di Cuneo ha deciso di unire l'amore per il cibo gourmet con la consapevolezza ambientale, dando vita a Green Experience. Questo evento, che si terrà domenica 27 agosto presso l’Oasi di Crava e Morozzo, promuove un'esperienza culinaria unica che mette al centro gli ingredienti biologici, locali e stagionali, abbracciando una filosofia sostenibile.

CLICCA PER VEDERE IL VIDEO

I 5 Sensi è un ristorante di eccellenza che si trova nel centro storico della città di Cuneo, con una reputazione consolidata nel campo della ristorazione gourmet. Sin dalla sua apertura, I 5 Sensi si è contraddistinto per la ricerca costante del gusto autentico attraverso ingredienti di alta qualità provenienti da fornitori locali. Oltre a deliziare i palati, il ristorante ha sempre avuto una sensibilità verso l'ambiente, cercando di ridurre al minimo il proprio impatto ecologico.

L'evento Green Experience è il risultato di un impegno sempre più forte del ristorante I 5 Sensi nel promuovere pratiche sostenibili. Durante questa esperienza culinaria, gli ospiti avranno l'opportunità di immergersi in un ambiente che celebra la natura e assaporarne i frutti. Il menu è pensato per esaltare il gusto degli ingredienti biologici, locali e stagionali, garantendo unicità di sapori e una connessione più profonda con la natura che troviamo nell’Oasi naturalistica di Crava e Morozzo.

I piatti proposti saranno creati con maestria dagli chef del ristorante I 5 Sensi, che metteranno in evidenza l'uso di ingredienti sostenibili e di provenienza locale. È possibile visionare il menu cliccando qui. I partecipanti potranno godere di un percorso culinario avvolgente, dove ogni portata sarà un'esplosione di sapori e profumi.

È consigliato un abbigliamento casual e comodo per godersi la passeggiata nella natura.

L'evento Green Experience organizzato dal ristorante I 5 Sensi rappresenta un'opportunità unica per gli amanti del buon cibo e dell'ambiente. Unendosi a questa giornata speciale, gli ospiti avranno l'opportunità di apprezzare l'arte culinaria, mentre si impegnano per una causa più grande. Sostenere un ristorante che promuove pratiche sostenibili è un modo tangibile per contribuire alla conservazione dell'ambiente.

Non perdere l'occasione di vivere un'esperienza indimenticabile, prenota subito il tuo posto alla "Green Experience" di domenica 27 agosto chiamando il numero 391-3004405 oppure inviando una e-mail a info@i5sensiristorante.com

Sito internet con pagina dedicata all’evento https://www.i5sensiristorante.com/green_experience/

Facebook https://www.facebook.com/i5sensiristorante/

Instagram https://www.instagram.com/i5sensiristorante/

Location: Oasi di Crava e Morozzo – Indicazioni per chi arriva in autostrada: percorrere l’autostrada A6 (TO-SA) e uscire al casello di Carrù. Da qui imboccare la strada statale n. 22 (Cuneo-Mondovì) fino al paese di Rocca de’ Baldi, poi seguire le indicazioni e le frecce stradali della Riserva naturale.