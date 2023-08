Mondovì sempre più a misura di bambino: lavori in corso su aree gioco

In questi giorni sono stati avviati i primi interventi, o di rimessa in pristino o di installazione, relativi alle aree di svago per i bimbi in alcune aree della città di Mondovì.

Stamane hanno preso avvio i lavori per la posa della nuova recinzione del parco di via Paolino a Carassone e, al contempo, proseguono i lavori di realizzazione dell'area 'Bimbingamba' presso parco Europa.

"Sono solo alcuni degli interventi programmati e che si svilupperanno nel corso della legislatura - commenta il sindaco Luca Robaldo -. L'obiettivo resta sempre quello di dotare Mondovì di area di svago per grandi e piccini".



A Carassone, nei prossimi mesi, verranno installati anche nuovi giochi.