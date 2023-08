Più telecamere di sicurezza nei quartieri albesi. Scaparoni convinta: "Servono da deterrente"

La giunta albese ha approvato nei giorni scorsi l'installazione di 32 nuove telecamere di sicurezza per una spesa di 150mila euro, come aveva spiegato l'assessore alla Sicurezza Lorenzo Barbero: "Una decisione concordata con i comitati di quartiere e con la polizia locale e i carbinieri per individuare le zone più a rischio". Nelle prossime settimane dovrebbe essere collocato un occhio tecnologico in ogni quartiere.

Una decisione che il presidente del Comitato di Scaparoni Aldo Porro guarda con favore. "Siamo una zona isolata e un po' di controllo sicuramente ci può aiutare. Già solo il cartello che annuncia la telecamera di sicurezza rappresenta un deterrente. Nella piazza abbiamo già installato due telecamere direttamente collegate con la polizia locale: le immagini hanno permesso di avere informazioni dopo che si era verificato un incidente".