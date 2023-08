Saluzzo: eVISO spegne le sue prime dieci candeline

eVISO S.p.A. (simbolo: EVISO) – società digitale, quotata all’EGM, con una infrastruttura di intelligenza artificiale proprietaria che opera nel settore delle materie prime (luce, gas, mele) – celebra, quest’anno, i primi dieci anni di attività.



Nel decennio, eVISO ha compiuto notevoli progressi nell'ambito della sua missione: innovare in un mercato tradizionale, quello dell'energia, tuttora più focalizzato sulla produzione che sui clienti. Inizialmente, l'azienda ha affrontato sfide legate alla sua dimensione, alla corta esperienza e alle risorse limitate, anche se, come indicato nel primo piano industriale, le speranze sono sempre state ambiziose. I punti di forza dell'azienda, elencate nel piano, come l'abilità di esaminare dati, offrire migliori soluzioni con strumenti digitali, gestire dati di produzione e consumo in remoto e controllare i costi con precisione, hanno fornito un solido punto di partenza per eVISO.



Partendo da Saluzzo, in provincia di Cuneo, eVISO infatti ha attraversato un incredibile percorso di crescita e successo nel corso di questi 10 anni. Il risultato finale è un fatturato cumulato di oltre 650 milioni di euro e la quotazione in borsa, avvenuta nel 2020, a testimonianza dell'impegno, della dedizione e della visione imprenditoriale. I capitali ottenuti con l’IPO hanno permesso di accedere a ulteriori opportunità di crescita e sviluppo, dimostrati dagli oltre 440 M€ di fatturato cumulato dalla quotazione ad oggi. L'azienda ha attratto inoltre oltre 150 talenti che hanno contribuito in modo essenziale al suo successo.



Grazie all'implementazione di tecnologie proprietarie sviluppate internamente, eVISO è riuscita ad espandersi oltre l'energia, applicando la sua piattaforma di intelligenza artificiale a nuovi mercati merceologici come il gas e le mele.



Gianfranco Sorasio, Amministratore Delegato di eVISO, ha così commentato: “La realtà ha superato i nostri sogni iniziali. Partendo da zero nel settore più bello del mondo, la tecnologia, e affrontando la concorrenza nel mercato più competitivo del mondo, l'energia, eVISO è riuscita a creare una propria identità tecnologica riconosciuta a livello nazionale. Siamo orgogliosi di quanto realizzato in questi dieci anni e guardiamo con entusiasmo al futuro, continuando ad esaminare i dati e ad avere un impatto significativo nel mercato dell'energia e oltre. Ricordo che erano le ore 15.42 del 16 aprile 2013 quando abbiamo emesso la prima fattura di eVISO, in Via Silvio Pellico 19 a Saluzzo. Il totale della fattura ammontava a 50,87 euro, da pagare entro il 25 aprile, perché allora come oggi, la diligenza finanziaria è un pilastro della cultura eVISO”.