Studentessa universitaria di Baldissero d’Alba eletta Miss Rocchetta Bellezza Piemonte

Lo ha annunciato sul suo profilo Facebook con entusiasmo: “Giovedì 3 agosto ho vinto il titolo di Miss Rocchetta Bellezza Piemonte e Valle d’Aosta! Sono contentissima di essere arrivata fino a qui e mi impegnerò per superare me stessa. Grazie Mirella Rocca che ci accompagni in questo percorso e ci supporti sempre. Sono veramente felice, ma non è finita qui. Miss Italia continua”.

Marella Ruata ha 23 anni, abita a Baldissero d’Alba e frequenta l’ultimo anno di Management dell’Informazione e della Comunicazione Aziendale. Ha solo più un esame prima di dedicarsi alla tesi. Ci racconta che si è iscritta alla kermesse di Miss Italia perché è sempre stata attratta dal mondo della moda:

“Mi sono sempre piaciute le sfilate, le ragazze che in passerella mostrano non solo la bellezza, ma anche il proprio carattere, la propria cultura, i propri valori. Così ho intrapreso questa avventura ben consapevole che arrivare alla finale di Miss Italia è molto difficile. Parteciperò il prossimo 23 agosto alla finale regionale in programma a Barbaresco dove è in palio il titolo di Miss Piemonte e Valle d’Aosta e sono comunque qualificata per le successive selezioni di settembre”.

Il concorso è organizzato dalla torinese Mirella Rocca, esclusivista Miss Italia per il Piemonte e Valle D’Aosta, e ha in totale 6 tappe di avvicinamento, che danno alle ragazze vincitrici di fascia il diritto di sfilare alle pre-finali nazionali di Miss Italia 2023. Marella è stata ricevuta, complimentata e omaggiata dal sindaco di Baldissero d’Alba Michele Lusso. Non resta che augurarle buona fortuna per le prossime sfilate. Determinazione e bellezza non le mancano!