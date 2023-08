Ferite di media gravità - codice giallo - per un ciclista che ieri, nel tardo pomeriggio, è caduto in località Palanfrè a Vernante, in valle Vermenagna.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo, che hanno provveduto al recupero dell'uomo, affidato poi alle cure del 118, che lo ha trasportato con l'ambulanza al Santa Croce di Cuneo.