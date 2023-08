I 4 maggiori pericoli dell'inflazione per gli investitori e come proteggersi da essi

Nonostante sia diminuita si parla ancora d'inflazione. Stiamo infatti vivendo un momento storico dove i movimenti dei prezzi si ripercuotono sulla vita di tutti i giorni e preoccupano. Il rialzo del costo delle materie prime e dell'energia, i blocchi di alcune forniture e i rallentamenti nelle produzioni sono un problema globale. L'inflazione porta un'ondata di pericoli che gli investitori devono conoscere per salvaguardarsi. Quali sono queste insidie e come fare per proteggersi?

L'inflazione ad oggi

L'inflazione misura l'aumento del costo di beni e servizi in un'economia. Quando il tasso del potere di spesa dei consumatori si riduce, questo si riflette sull'aumento dei costi di produzione delle aziende. I dati dell'Istat a giugno evidenziano una frenata rispetto al nefasto anno scorso, ma con un andamento ancora troppo a rilento per sentirsi al sicuro.

Italia - Tasso di inflazione

(Image: Investing.com)

C'è stato un abbassamento del tasso di inflazione al +6,4% rispetto al +7,6% registrato a maggio e il “carrello della spesa” raggiunge il +10,5%. Questo leggero rallentamento è dovuto al ribasso dei prezzi dei beni energetici e in parte anche a quello degli alimentari e dei servizi ai trasporti, mentre la benzina torna ad aumentare e si assesta sui 2 euro al litro. Bene il calo, ma il problema rimane perché le imprese alzano subito i prezzi appena aumentano i costi di produzione ma sono molto più lente ad abbassarli quando si inverte la rotta.

L'impatto dell'inflazione sull'economia e i pericoli per gli investitori

Gli effetti dell'inflazione si riflettono sulle decisioni di consumo e di investimenti che diventano più costosi per l'aumento dei tassi di interesse e i risparmi raccolti nel corso del tempo, che si riducono di valore, così come i redditi reali. Le spese alte incrementate dai costi, la carenza di approvvigionamenti, la diminuzione del potere di acquisto possono piegare le imprese portandole al collasso. In questo delicato momento possono essere a rischio anche diversi settori importanti dell'economia nazionale.

Nel breve termine, l'inflazione e l'andamento delle performance azionarie è di solito negativo. Quando aumentano i prezzi al consumo le quotazioni borsistiche calano. Uno dei fattori decisivi che scatena questa tendenza è la politica monetaria restrittiva, infatti quando aumenta l'inflazione le banche centrali intervengono alzando i tassi di interesse. Ci sono quindi certi asset che sono più penalizzati di altri, mentre alcuni riescono a perfomare meglio.

Inoltre, l'inflazione può danneggiare anche la valuta locale del Paese, svalutandola e questo rende difficile, per le banche, mantenere intatto il suo valore. Infatti, queste aumentano i tassi di interesse come strumento per contrastare e regolarizzare l'inflazione. Dopo l'ottavo rialzo consecutivo dei tassi da luglio dello scorso anno e la pausa del mese di giugno si teme un'altra stretta monetaria. La Banca Centrale Europea è di nuovo sotto i riflettori in attesa della prossima riunione che si terrà a fine luglio e che non lascia ben sperare. Anzi, si vocifera che un inasprimento sia già calcolato e che in realtà, il vero timore sia che i tassi possano salire ancora a settembre.

Area euro - Tasso di interesse

(Image: Trandigeconomics.com)

Questo meccanismo porta ad un'altra conseguenza altrettanto importante: la perdita di fiducia nelle istituzioni economiche e finanziarie. Un sentimento negativo che si riflette anche sui mercati borsistici che in questi casi si contraggono.

Il peso dell'inflazione: consigli d'investimento per proteggere il portafoglio

Per gli investitori è importante trovare dei rifugi dal rialzo dei prezzi che rischiano di erodere i capitali. Dove investire, quindi, quando l’economia viene travolta dall’inflazione?

Maxim Manturov, Responsabile della consulenza sugli investimenti di Freedom Finance Europe, suggerisce quanto segue: “Investire nel settore immobiliare: il settore immobiliare è stato storicamente considerato una buona copertura contro l'inflazione. I redditi immobiliari e da locazione possono aumentare di valore durante i periodi di inflazione. Prendi in considerazione la possibilità di diversificare il tuo portafoglio investendo in fondi comuni di investimento immobiliare (REIT) o piattaforme di crowdfunding immobiliare, che forniscono l'accesso al mercato immobiliare senza la necessità di possedere direttamente proprietà immobiliari.

Materie Prime. Alcune materie prime, come oro, argento, petrolio e prodotti agricoli, hanno ottenuto buoni risultati durante i periodi di inflazione. Queste merci tendono a beneficiare dell'aumento dei prezzi e quello della domanda. Potresti considerare di investire in ETF su materie prime o fondi comuni di investimento per ottenere l'accesso a queste attività.

Azioni che pagano dividendi. I titoli che pagano dividendi possono essere una potenziale fonte di reddito e una copertura contro l'inflazione. Le società che aumentano costantemente i loro dividendi tendono a sovraperformare l'inflazione nel lungo termine. Cerca titoli con una storia di crescita dei dividendi e flussi di cassa stabili in tutti i settori".

Conclusioni

Esistono quindi diverse classi di asset che solitamente resistono agli effetti dell'inflazione e, quando questa aumenta, possono rappresentare una sicurezza. Affidandoti a dei broker azioni specializzati puoi difenderti dall'inflazione e puoi guadagnare, quindi prendi in considerazione quegli strumenti finanziari che si comportano bene durante questi momenti difficili, e fai trading su diverse azioni, ETF e altro in maniera sicura, inoltre non dimenticare di differenziare il tuo portafoglio come strategia contro le perdite.