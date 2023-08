A Beinette l'evento culturale "Per Livio" dedicata al pittore Livio Politano

Venerdì 25 agosto alle ore 21, presso la Sala Olivetti, in Via Gauberti 17 a Beinette, si terrà l’evento culturale “PER LIVIO”, dedicato al Maestro Livio Politano di Beinette, a cura dell’Associazione culturale Antibo Terre dei Bagienni Odv e dell’Associazione Attivamente, con il patrocinio del Comune di Beinette (Cn).

Per l’occasione, Livio Politano e l’Associazione Antibo Terre dei Bagienni Odv proporranno in offerta speciale al pubblico presente una stampa d’arte numerata, a tiratura limitata e firmata dall’autore, tratta dall’originale pastello eseguito dall’Artista e raffigurante il ciclo di affreschi presenti nell’abside della chiesa di Santa Maria della Pieve in Beinette. Alla serata parteciperanno gli artisti Livio Politano ed Ernesto Billò, insieme allo storico dell’arte Enrico Perotto, curatore delle ultime due mostre del pittore beinettese.

Ai presenti, si proporrà anche la proiezione e il commento di una breve sequenza di immagini dell’antica Pieve di Santa Maria, incentrate, in particolare, sui dipinti murali dell’ultimo quarto del XV secolo che hanno ispirato il Maestro Politano nella realizzazione del suo intenso elaborato grafico, caratterizzato da un segno delicato e sintetico, unito a una sensibile tensione spirituale, che si manifesta come fonte di luce soprannaturale discendente dall’alto, subito al di sopra della Madonna della Misericordia, e che si dirige verso lo spazio dell’osservatore, coinvolgendo in un’ideale immersione nell’originaria atmosfera di autentica devozione, creata dalle maestranze della pittura tardogotica di provenienza monregalese.