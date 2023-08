A Pagno torna la tradizionale festa di San Rocco

Anche quest’anno, dal 18 al 20 agosto si rinnovala la tradizionale festa di “San Rocco di Pagno”.

Ad aprire i festeggiamenti venerdì 18 alle ore 21 ci sarà la serata Rock & Roll con la band “The Beat Circus” ed il suo seguito di ballerini, che ha scelto anche questa piazza per festeggiare i loro 10 anni di musica.

“The Beat Circus” è la Rock’ n’ Roll Beat Band nata a Cuneo nel marzo del 2013, con all’attivo più di 100 concerti in Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Liguria e Lazio.

La passione per la musica italiana e straniera degli Anni ’50 e ’60 unisce quattro Amici di lunga data in un progetto di spettacolo e di musica che amalgama le diverse personalità dei membri del complesso offrendo uno show a 360 gradi. Lo spirito e l’intento sono quelli di riprodurre l’atmosfera di festa e allegria che si respirava durante le esibizioni dei “Complessi” nei Dancing e nelle feste degli anni ’60: un repertorio che spazia dagli evergreen di Artisti stranieri ed italiani di quello storico periodo (Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Little Richard, Chuck Berry, The Beatles, Adriano Celentano, Little Tony, The Rokes, Giganti e tanti altri) .

Il look del gruppo, con abiti che richiamano le esibizioni Live dei Beatles nel periodo della Beatlemania (biennio 1963-1964), e l’utilizzo di strumentazione vintage contribuiscono a rievocare l’atmosfera propria di quel periodo.

La serata sarà impreziosita dallo spettacolo pirotecnico delle ore 22, che andrà ad illuminare questo momento di festa e musica.

Dalle 19.00 e per tutta la serata Street Food con Hamburger patatine e salsiccia.