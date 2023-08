Addio Villar Perosa: domani la Juve infrange il rituale e si racconta ai tifosi all'Allianz Stadium

Manca un giorno, poi quella del 2023 sarà davvero la prima estate (dopo decenni) in cui il popolo juventino avrà celebrato l'inizio della nuova stagione calcistica lontano da Villar Perosa e dalla tradizionale amichevole in famiglia tra prima squadra e giovanili.



Alle 18:30, infatti, non più la cittadina del Pinerolese cui è tanto legata la famiglia Agnelli, ma l'Allianz Stadium sarà la cornice dell'evento aperto al pubblico per dare il via all'annata pallonara. Un allenamento a porte aperte, insomma, proprio sul campo che di solito ospita le gare interne della Vecchia Signora. E non alla Continassa, dove di solito si preparano le partite.



Atteso il pienone, sugli spalti dell'Allianz. Almeno negli spazi che saranno riservati all'accesso del pubblico (si parla del primo anello). Non mancherà la partitella, tra due squadre realizzate con gli uomini della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Ma sarà soprattutto la curiosità di vedere in maglia bianconera quei giocatori (tanti, quasi tutti) al centro del mercato estivo: a cominciare da Dusan Vlahovic, che nel pomeriggio di oggi è volato a Monaco per un consulto medico, ma che resta in primo piano per un ipotetico scambio con l'ex interista Romelu Lukaku, di proprietà Chelsea. Ma lo stesso Federico Chiesa non è sicuro di rimanere, pur essendo un idolo della tifoseria. Discorso simile per Paul Pogba (sirene arabe e condizione fisica permettendo), ma pure Filip Kostic, finito anche lui sulla graticola nelle ultime ore insieme ad Arek Milik, per il quale sembra ci sia un interessamento della Roma.



Insomma, debutto e (forse) addio. Ecco perché l'appuntamento di domani assume una valenza ancora più significativa. Mandando definitivamente in archivio Villar Perosa e il suo cerimoniale.