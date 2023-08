Crissolo, grande successo per il concerto dell'orchestra "Gli Armonici di Bra"

Nella splendida cornice del Santuario di San Chiaffredo a Crissolo, sabato 5 agosto l’orchestra “Gli Armonici di Bra”, diretta dal superlativo M° Giuseppe Allione, ha saputo incantare l’uditorio, interpretando, in modo eccellente, alcune composizioni dei grandi Maestri della Musica: Pachelbell, Bach e Geminiani.

Ad introduzione di questo spettacolare concerto, l’esecuzione del celeberrimo Canone di Pachelbell, il cui mirabile intreccio sonoro delle voci è stato esaltato dalla perfezione acustica del magnifico edificio di culto, ubicato ai piedi del Monviso.

A seguire due perle bachiane: il concerto per violino, oboe, archi e basso continuo BWV 1060, trascritto anni dopo dallo stesso compositore per due clavicembali e l’Aria dalla Suite Orchestrale n. 3 BWV 1066. Perfetto il dialogo tra il “concertino” e l’orchestra nel Concerto Grosso “La Follia” di Geminiani, che ha evidenziato come sempre un delicato gusto musicale e una costante ricerca espressiva nell’esecuzione.

A concludere la serata il meraviglioso Concerto Brandeburghese n. 5 BWV 1050, in cui il clavicembalo ha rivestito il ruolo di solista oltre a quello di continuista in un virtuosistico dialogo con il flauto e il violino.

Caratteristica peculiare dell’orchestra “Gli Armonici di Bra” è l’altissimo livello di intonazione.

Al termine dell’applauditissimo concerto, dopo il bis, si è rivolto un particolare omaggio ai solisti Nicola Davico, clavicembalo; Elio Paschetta, flauto; Nelson Nuez, oboe; Elena Ciartano, violino e un caloroso ringraziamento agli enti organizzatori, Massimo Ombrello e Cristina Salusso, che hanno permesso lo svolgimento di questa manifestazione.