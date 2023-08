A Crissolo, Ostana e Pontechianale i nuovi pannelli informativi del Parco Naturale del Monviso

Nelle scorse settimane sono stati installati alcuni nuovi pannelli informativi in diversi punti di grande passaggio turistico-escursionistico o di accesso al Parco Naturale del Monviso situati nei comuni di Crissolo, Ostana e Pontechianale.

I pannelli, realizzati interamente dal Servizio Promozione dell’Ente, riportano la cartografia del territorio tutelato in scala 1:25.000, le norme di buon comportamento obbligatorie all’interno delle aree naturali protette e una sintetica descrizione dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso, in italiano e in inglese.

Nel territorio di Crissolo sono stati installati presso il Santuario di San Chiaffredo, in loc. La Spiaggia oltre il ponte sul Po, alle Meire Arpiol, al Pian della Regina e al Pian del Re. In quest’ultimo sito è stato posato un ulteriore pannello dedicato alla Salamandra di Lanza, endemica del massiccio del Monviso, e alle sue caratteristiche peculiari. Due ulteriori pannelli della stessa serie saranno a breve collocati sulle pareti esterne dei rifugi Vitale Giacoletti e Quintino Sella al Monviso.

Nel territorio di Ostana sono stati posizionati in loc. Villa, presso la chiesa di San Nicolao e al Pian Charm.

Nel territorio di Pontechianale, infine, i nuovi pannelli si trovano presso il rifugio Alevè, all’inizio del sentiero che conduce al rifugio Vallanta, presso il rifugio Bagnour e, a breve, al rifugio Vallanta.

I pannelli, stampati su materiale adatto ad esterni che garantirà loro una buona longevità, sono stati fissati a bacheche in legno, anch’esse di recente installazione o sottoposte per l’occasione a manutenzione conservativa.