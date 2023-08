Auto finisce in una scarpata a Bagnolo Piemonte in via Resiassa: allertato elisoccorso

Un'auto è finita in una scarpata nella serata di ieri, lunedì 7 agosto. L'incidente è avvenuto a Bagnolo Piemonte. Il veicolo, una fiat Panda, è finito fuori strada, mentre percorreva via Resiassa.

Sul posto sono intervenuti per la messa in sicurezza del mezzo i vigili del fuoco di Saluzzo coadiuvati dai volontari di Barge. Per soccorrere i coinvolti, di cui non si conoscono generalità nè condizioni, è intervenuto l'equipe medico sanitario del 118. Allertato il servizio di elisoccorso della Regione Piemonte.