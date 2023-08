Ancora un successo per la nuotatrice saviglianese Sara Curtis.

Ai Campionati Italiani Junior e Cadetti in corso a Roma domina nei 50 stile libero, di cui è campionessa continentale, in 25"01. La 16enne cuneese, tesserata per Team Dimensione Nuoto, abbassa così il suo stesso record cadette dal 25"14 nuotato agli ultimi assoluti di Riccione.

La giovane, preparata da coach Thomas Maggiora, aveva già trionfato nei 50 farfalla categoria Cadette, con il tempo di 27"53.