Paesana, la “fucina Carignano” visitata dalle telecamere di Rai3

Il TG3 del Piemonte dedicherà oggi, martedì 8 agosto, nella sua edizione delle 14 e forse anche in quella delle 19.30 un ampio servizio al museo etnografico alla storica fucina Carignano e a quell’ampio piano terra di via Nazionale che un tempo ospitava l’omonima ferramenta e che oggi è diventata un libro di storia con attenzione perché in grado di raccontare il mondo del lavoro che fu.

Al suo interno Bartolo - il figlio di Domenico, il titolare della fucina - ha esposto centinaia di utensili da fabbro e di piccoli o meno piccoli attrezzi agricoli, tassativamente sfornati dalla bottega artigiana di papà, quella fucina dotata di forgia ed enormi magli ad acqua.

Tempo fa il proprietario di questo ineguagliabile tesoro storico aveva deciso di mettere in vendita l’intero museo che lui stesso aveva assemblato, oliato, riparato, lucidato e quasi… rimesso nuovo.

Se si eccettua qualche perditempo, nessuno si fece avanti. Così la ricchezza di questo patrimonio della memoria rischia di andare perso. A meno che il telegiornale regionale…