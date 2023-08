Volley: è tempo di Open Day per il VBC Valle Stura

La nuova stagione sportiva è alle porte e la società sportiva VBC Valle Stura si prepara a un avvio carico di emozioni e nuove prospettive. Dopo il successo dei 30 anni di attività la società si appresta a dare il via a una stagione 2023/2024.



La VBC Valle Stura è lieta di annunciare gli Open Day, un evento che segna l'inizio di questa nuova stagione. Questa iniziativa, pensata appositamente per far avvicinare alla pallavolo nuovi ragazzi e ragazze, mira a far scoprire la passione e la gioia del gioco, oltre ad avvicinare giovani promesse alla nostra società. L'obiettivo è far crescere nuove generazioni di atleti e farli sentire parte integrante della nostra comunità sportiva, abbracciando i valori fondamentali dello sport.



Gli Open Day della VBC Valle Stura promettono di essere un'esperienza straordinaria grazie alla guida di due allenatori provenienti dalla FIPAV: Valerio Bruno e Samanta Feula.



Valerio Bruno si unirà alla nostra società in veste di allenatore delle squadre Under 18 e Under 16. Il suo obiettivo sarà guidare e far crescere questi promettenti gruppi.



Samanta Feula, altrettanto esperta e proveniente anch'essa dalla FIPAV, negli anni passati ha collaborato con la V.B.C. Valle Stura per tenere allenamenti specifici mirati alla crescita delle nostre squadre.



Gli Open Day

Gli Open Day saranno strutturati per coinvolgere diversi gruppi di età, con l'obiettivo di dare a tutti la possibilità di avvicinarsi al mondo del volley e scoprire il proprio potenziale. Ecco come saranno organizzati:



• Under 18-16 Femminile (Anni 2006, 2007, 2008 e 2009): Gli Open Day si terranno nei giorni 24 e 31 di agosto dalle ore 19 alle ore 21, sotto la guida di Coach Valerio Bruno.

• Under 16 Maschile (Anni 2008, 2009 e 2010): Gli Open Day avranno luogo nei giorni 23 e 30 di agosto dalle ore 17 alle ore 19, sotto la guida di Coach Samanta Feula.

• Under 14 Femminile (Anni 2010 e 2011): Le date da segnare sono il 22 e 29 di agosto, dalle ore 17 alle ore 19, sotto la guida di Coach Samanta Feula.



È necessaria la conferma di partecipazione entro due giorni prima.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: Anita - 3518072666 / Francesco - 3389018083



Gli Open Day, che saranno tenuti gratuitamente, rappresentano un'opportunità unica per tutti i giovani interessati a entrare a far parte del mondo del volley. Sarà un'occasione per scoprire il divertimento del gioco, abbracciare lo spirito di squadra e creare legami che dureranno nel tempo.



È importante sottolineare che gli Open Day rappresentano solo l'inizio di una serie di eventi destinati a coinvolgere atleti di tutte le fasce d'età. Per i giovani appassionati che rientrano in fasce più piccole, ci saranno ulteriori opportunità in futuro per partecipare a esperienze simili e scoprire il mondo del volley attraverso giochi, esercizi e divertimento adeguati alle loro età.



La V.B.C. Valle Stura estende un invito caloroso e aperto a giovani atleti di tutte le fasce d'età, compresi quelli che non rientrano esattamente nelle fasce specifiche degli Open Day. Se sei un ragazzo o una ragazza appassionato di volley e hai il desiderio di unirti alla nostra squadra, ti incoraggiamo a contattare i numeri forniti. La nostra società è sempre alla ricerca di nuovi talenti in ogni fascia di età, e ogni individuo è benvenuto a partecipare e sperimentare il mondo emozionante della pallavolo con noi.



