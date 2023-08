Calciomercato Napoli, Mario Rui apre a cessione: ultime news

(Adnkronos) - Il Napoli potrebbe dire addio a Mario Rui. Il terzino portoghese, in scadenza di contratto nel 2025, ha già informato l'allenatore Rudi Garcia e il presidente Aurelio De Laurentiis: se dovesse arrivare un'offerta, il giocatore preferirebbe partire. Il motivo, secondo Sky Sport, è principalmente legato a un accordo che la società avrebbe disatteso.

In trattativa da settimane, il rinnovo di Mario Rui con il Napoli è in una fase di stallo. Questa insoddisfazione nasce da un impegno, secondo l’entourage del giocatore, non portato a termine da parte del presidente per il prolungamento contrattuale, in scadenza nel giugno del 2025. Arrivato nel 2017 in Campania dalla Roma, Mario Rui ha collezionato 199 presenze in competizioni ufficiali con il Napoli, mettendo a segno 3 reti e 24 assist totali. Si è particolarmente distinto l'ultima stagione fornendo 7 passaggi vincenti ai compagni di squadra. Nella sua avventura in azzurro, una Coppa Italia (2019-2020) e lo scudetto (2022-2023).