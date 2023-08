(Adnkronos) - E' morto sul posto dopo essere stato investito da un camion un uomo che si trovava a piedi in via Madonna a Lallio, in provincia di Bergamo. L'incidente stradale è avvenuto questa mattina intorno alle 10.20. Sul posto sono intervenuti l'automedica, l'autoinfermieristica, l'ambulanza, i vigili del fuoco e i carabinieri.